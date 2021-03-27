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Иван Эйсмонт о «Евровидении»: Решение о нашей дисквалификации политически мотивировано
Источник материала: ОНТ
Сегодня стало известно, что Беларусь не будет принимать участие в песенном конкурсе «Евровидение-2021». По словам председателя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта, решение о дисквалификации политически мотивировано, а на Европейский вещательный союз надавили политики и хейтеры в социальных сетях.
Напомним, представить Беларусь в Роттердаме должен был барановичский коллектив «Галасы ЗМеста». Заявленную изначально композицию «Я тебя научу» организаторы не допустили до участия якобы из-за политического контекста. Музыканты представили новую песню, однако и она тоже не была допущена.
ФОТО: Eurovision
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Сегодня стало известно, что Беларусь не будет принимать участие в песенном конкурсе «Евровидение-2021». По словам председателя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта,...
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