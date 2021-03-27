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Иван Эйсмонт о «Евровидении»: Решение о нашей дисквалификации политически мотивировано

27.03.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Иван Эйсмонт о «Евровидении»: Решение о нашей дисквалификации политически мотивировано

Сегодня стало известно, что Беларусь не будет принимать участие в песенном конкурсе «Евровидение-2021». По словам председателя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта, решение о дисквалификации политически мотивировано, а на Европейский вещательный союз надавили политики и хейтеры в социальных сетях. 

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании: «Решение о нашей дисквалификации политически мотивировано, чего так не любит (мы-то знаем, что любит) Европейский союз. Мы состоим в ЕВС и будем, я думаю, состоять. На них просто надавили политики и хейтеры в социальных сетях. Кто это сделал? Посмотрите наш последний выпуск программы "Понятная политика". Белорусские "невероятные" и диаспора даже подготовили шаблоны комментариев для соцсетей международных организаций. Группа "Галасы ЗМеста" вошла в историю, и, на мой взгляд, Беларусь выиграла это "Евровидение"».

Напомним, представить Беларусь в Роттердаме должен был барановичский коллектив «Галасы ЗМеста». Заявленную изначально композицию «Я тебя научу» организаторы не допустили до участия якобы из-за политического контекста. Музыканты представили новую песню, однако и она тоже не была допущена.

ФОТО: Eurovision 

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Сегодня стало известно, что Беларусь не будет принимать участие в песенном конкурсе «Евровидение-2021». По словам председателя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта,...
 
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