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Закулисье Большого: кто одевает звёзд главного театра Беларуси?
Источник материала: ОНТ
Закулисье Большого. Кто обшивает актёров главного театра страны. Сегодня цеховые мастера получили новый заказ – сотни исторических костюмов к национальной опере «Дзікае паляванне караля Стаха». Успеют, несомненно! Эти «служители муз» не сорвали ни одной премьеры. Трудятся, как пчёлки.
У Аполлона за спиной. Почти под самой крышей театра. Скрыто от взоров публики рождается красота – с головы до пят. 47 виртуозов делают всё, чтобы любой танцовщик был неотразим в новом «Лебедином озере». В штате только одна «богемная» модистка.
«Шляпная» викторина. Узнали героя самого популярного спектакля? Конечно, «злой гений» Ротбарт. Снимают мерку с артистов балета и оперы перед каждой премьерой. Объёмы звёзд Большого окутаны тайной. Сценические костюмы солистов – именные.
В стенах театра создают лишь «девичий» гардероб. Сильные «персонажи» ходят на примерку через улицу. Сегодня была очередь принцев Зигфридов. Пуанты в театре давно не ставят на «пятак». Обувь от башмачников Большого, как «вторая кожа» для кумиров.
Этому ремеслу не учат – передают из рук в руки. Сдадут «Лебединое озеро», возьмутся за строчку «Дзікага палявання караля Стаха», на очереди опера «Бастьен и Бастьенна». Сегодня худсовет принял эскизы костюмов к балету «Конёк-Горбунок».
В буквальном смысле театр начинается с вешалки. Зрители встречают актёров по одёжке. И это «невидимые» мастера за скромную зарплату делают мир наряднее. Они говорят: «Мы ходим на работу, как на праздник, а праздник у нас каждый день!» Достойнейшим – «Браво!»
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Закулисье Большого. Кто обшивает актёров главного театра страны. Сегодня цеховые мастера получили новый заказ – сотни исторических костюмов к национальной опере...
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