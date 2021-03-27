Закулисье Большого: кто одевает звёзд главного театра Беларуси?

Источник материала: ОНТ

Закулисье Большого. Кто обшивает актёров главного театра страны. Сегодня цеховые мастера получили новый заказ – сотни исторических костюмов к национальной опере «Дзікае паляванне караля Стаха». Успеют, несомненно! Эти «служители муз» не сорвали ни одной премьеры. Трудятся, как пчёлки.





У Аполлона за спиной. Почти под самой крышей театра. Скрыто от взоров публики рождается красота – с головы до пят. 47 виртуозов делают всё, чтобы любой танцовщик был неотразим в новом «Лебедином озере». В штате только одна «богемная» модистка.

Елена Давидович, модистка головных уборов: «Очень много ручной работы, начиная с основания и заканчивая пришивкой страз, камней, блёсток. То, что невозможно под машинку. Пальчики устают, но красота всё-таки требует жертв».

«Шляпная» викторина. Узнали героя самого популярного спектакля? Конечно, «злой гений» Ротбарт. Снимают мерку с артистов балета и оперы перед каждой премьерой. Объёмы звёзд Большого окутаны тайной. Сценические костюмы солистов – именные.

Тамара Макаревич, заведующая производственной мастерской Большого театра Беларуси: «Они просят, чтобы была гибкость в костюме. И мы, конечно, идём навстречу, подбираем материалы, выполняем все запросы артистов. Эту профессию не приобретают. Её надо ещё и любить. У нас нет такого, чтобы был какой-то интервал. Уже работаем параллельно и с «Дзікім паляваннем караля Стаха». Объявили тендер».

В стенах театра создают лишь «девичий» гардероб. Сильные «персонажи» ходят на примерку через улицу. Сегодня была очередь принцев Зигфридов. Пуанты в театре давно не ставят на «пятак». Обувь от башмачников Большого, как «вторая кожа» для кумиров.

Этому ремеслу не учат – передают из рук в руки. Сдадут «Лебединое озеро», возьмутся за строчку «Дзікага палявання караля Стаха», на очереди опера «Бастьен и Бастьенна». Сегодня худсовет принял эскизы костюмов к балету «Конёк-Горбунок».

В буквальном смысле театр начинается с вешалки. Зрители встречают актёров по одёжке. И это «невидимые» мастера за скромную зарплату делают мир наряднее. Они говорят: «Мы ходим на работу, как на праздник, а праздник у нас каждый день!» Достойнейшим – «Браво!»

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