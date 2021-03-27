Можно сэкономить. Смотрим, как сделать электрику в новостройке своими руками, но правильно

Источник материала: Tut.by

Важный этап ремонта квартиры в новостройке — электромонтажные работы. Чаще всего проводка от застройщика новоселов не устраивает: сечение не то, розетки и выключатели не там и не столько, сколько хотелось бы. Профессиональный строитель и блогер Павел Сидорик снял целый «сериал», посвященный тем, кто думает самостоятельно разобраться с проводкой. Он показывает, как правильно штробить стены, соединять кабели, подключать автоматы и розетки — после такой наглядной инструкции многие решатся поработать своими руками и сэкономить.





Когда в квартире установлены все перегородки, самое время приступать к электрике. Ее можно делать и после штукатурных работ, но Павел Сидорик на своем объекте считает целесообразным делать ее перед штукатурными работами.

Павел рассказывает полностью обо всех этапах процесса: о разметке, штроблении, прокладке кабеля, сверлении отверстий для подрозетников и их установке, о сборке электрощитка и монтаже слаботочки.

Обычно от застройщика владельцу квартиры в новостройке достается металлический щит с автоматами. В случае с квартирой Павла, где и снимается видео, подключен только один автомат, остальные — декорация. От щитка запитана только одна розетка. В квартиру входит вводной кабель, его в процессе работ нужно будет заменить, так как его длины к новому месту установки щитка не хватит.

— Прежде чем начинать работы, нужен план электрики, — говорит Павел. — А для этого нужно иметь план расстановки мебели. Когда он есть, можно начертить на полу, где и что будет стоять, и после этого рисовать розетки и выключатели.

К слову, у блогера план расстановки мебели уже есть, он нарисовал его в специальной программе SketchUp.





Так как электрика будет прокладываться в гофре по полу, для начала необходимо привести основание в порядок (Павел демонтировал стяжку от застройщика). Далее — разметка. Для этого потребуется рулетка, карандаш, уровни, красящая шнурка, большой угольник.

Первое, что надо сделать, — отрисовать уровень будущей стяжки при помощи лазерного нивелира.

Потом, согласно плану электрики, Павел сделал разметку, где будут розетки, выключатели, приборы освещения в каждом помещении. К ним нарисовал линии для прокладки проводов.





Перед началом работ Павел закупил провода, подрозетники, новый электрощиток, дюбель-хомуты, клемники — все, что требуется для монтажа.

После того как стены и потолок были расчерчены, Павел приступил к штроблению каналов для проводки и подрозетников.

Отверстия под подрозетники сверлятся специальной насадкой для дрели — коронкой (диаметр 72 мм, это важно). Процесс имеет свои нюансы, и о них Павел подробно рассказывает.





Также в работе используется штроборез с пылесосом. Глубина штробы — на ширину и глубину кабеля (1−1,5 см). Павел настоятельно рекомендует использовать средства защиты — очки, маску и беруши.

Во второй части видео рассказывается, как правильно пользоваться штроборезом и какие есть нюансы штробления.

Далее Павел Сидорик показывает, как самостоятельно скомплектовать электрощиток с автоматами, установить дифавтоматы, реле напряжения. Полезной будет и практическая информация по соединению кабелей в распаечной коробке, по установке подрозетников и розетки.