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Heritage Foundation: Индекс экономической свободы Беларуси резко снизился

27.03.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь опустилась Беларусь опустилась с 88-го на 95-е место в Индексе экономической свободы и оказалась на 43-м месте среди 45 стран Европы. Общий балл страны - ниже среднемирового показателя.

Heritage Foundation: Индекс экономической свободы Беларуси резко снизился
Данные об этом размещены на сайте американского исследовательского института Heritage Foundation, который традиционно составляет индекс. 

Показатель экономической свободы Беларуси составляет 61. Общий балл снизился на 0,7 пункта, в первую очередь из-за снижения эффективности судебной системы, говорится в сопровождающем рейтинг докладе. Помимо слабых сторон судебной системы относительно низкие показатели по параметрам прав собственности и целостности правительства указывают на необходимость принятия дополнительных шагов для укрепления верховенства закона.

Потеря прежней позиции в рейтинге, вероятно, стала результатом политических проблем, вызванных происходящим после президентских выборов: после того, как Александр Лукашенко был объявлен победителем на президентских выборах 2020 года, протестующие призвали его уйти в отставку в пользу главного кандидата от оппозиции Светланы Тихановской, говорится в докладе, пишет TUT.BY.

Промышленность и государственное сельское хозяйство неконкурентоспособны, Беларусь продолжает сильно зависеть от российских энергоресурсов, а объем новых иностранных инвестиций сокращается в основном из-за неблагоприятного инвестклимата, говорится в описании позиции Беларуси.

Наиболее высокие баллы Беларусь получила в разделах «налоговое бремя», «фискальное здоровье», худшие — «инвестиционная свобода» и «финансовая свобода».

Все соседи Беларуси тем временем улучшили свои позиции. Россия заняла 92-ю строчку рейтинга, Литва — 15-ю, Латвия — 30-ю, Польша — 41-ю, а Украина — 127-ю.

Первое место в рейтинге второй год подряд занял Сингапур с показателем 89,7 балла из 100 возможных. В тройке лидеров оказались Новая Зеландия (83,9 балла) и Австралия (82,4). В первую пятерку также вошли Швейцария и Ирландия.
 
 
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Беларусь опустилась Беларусь опустилась с 88-го на 95-е место в Индексе экономической свободы и оказалась на 43-м месте среди 45 стран Европы. Общий балл страны - ниже...
 
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