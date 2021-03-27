Топ-5 кнопочных мобильных телефонов, которые сейчас покупают в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Обойтись сегодня без смартфона — как минимум тяжело. Все же, через него осуществляется множество операций — от вызова такси через приложение и до проверки лицевого счета в банке. Но еще лет 10−15 назад обычные кнопочные телефоны без смарт-функций были в куда большем фаворе, чем сейчас. Проверили, какие «мобильники-звонилки» продаются, и какие из них больше всего интересуют белорусов.

Для этого открыли сервисы Kupi.TUT.BY и «Яндекс.Маркет», выбрали регионом Минск, отсортировали телефоны по популярности, и ниже рассказываем о первой пятерке.





Сам производитель на своем сайте так описывает главные преимущества новинки: дисплей на 3,5 дюйма, батарейка объемом в 4100 мАч, наличие основной камеры, а также выделенной кнопки SOS, возможность виброзвонка, а также FM-радио (работает без гарнитуры). И все это оценивается всего в 95 рублей, или 36 долларов!

А еще в активе установка двух SIM-карт, раздельные динамики для вызовов и мультимедиа, MP3-плеер, и даже видеоплеер. «Хороший бабушкофон!», — написал один из владельцев девайса в отзывах. Ему также понравился небольшой вес (150 граммов), но смутила толщина.



Скриншот с YouTube

По меркам кнопочных мобильников эта модель — крайне дорогая. В целом, за сумму в 190−200 рублей можно купить пускай и самый простенький, но уже смартфон.

Вот как главные достоинства устройства описывают в обзоре на iXBT : «Надежный эргономичный корпус, яркий и контрастный экран, крупные кнопки с подсветкой, поддержка двух SIM-карт, а также возможность зарядки другого устройства».

И да — тут также в активе основная камера, цветной экран, аудио и видеоплеер, FM-радио (не работает без наушников), галерея и даже диктофон. В Mobile-Review пишут, что заряжать его во время тестирования пришлось лишь единожды, а на обзоре девайс был 30 дней. В отзывах на «Яндексе» девайс описали так: «Железный телефон для людей не способных освоить новейшие технологии».



Скриншот с YouTube

Очевидно, что главная фишка этого девайса, кроме цены максимум в 100 рублей, это дизайн — устройство едва ли не один в один повторяет самые первые в мире мобильники из 80-х годов прошлого века.

Но в его активе больше, чем кажется на первый взгляд. Тут вам и поддержка трех SIM-карт, и камера на 0,1 Мп, проигрыватели аудио и видео, разъем 3,5-мм для наушников, мощнейший фонарь, 32 МБ постоянной памяти, а также слот под каты памяти. А, чуть не забыл про Bluetooth. Правда, весит телефон целых 352 грамма — компактным его точно не назовешь.

«Прикольный, все угорают когда видят в первый раз. Можно установить рингтон из Бумера», — примерно так устройство описывают владельцы в отзывах.



Фото: facebook.com, Philips Xenium Kazakhstan

Немного более дорогая модель, за нее придется выложить целых 130 рублей. Правда, чем она принципиально отличается от большинства гаджетов в подборке (не беря в расчет Strike F10), не понятно.

Так, в активе слот под две «симки», вес в 125 граммов, экран на 2,4 дюйма, проигрыватель MP3-мелодий, камера (0,3 Мп), радио, 32 МБ памяти с расширением через microSD, а также батарейка на 3100 мАч. Производитель заявляет, что E182 «позволяет вам оставаться на связи в течение 143 дней и обеспечивает зарядку смарт-устройств».



Фото: Дмитрий Смирнов, TUT.BY

Этот телефон по популярности в обоих каталогах не смог оказаться в топ-5, но не включить его в подборку мы посчитали неправильным шагом. Все-таки, оригинальный Nokia 3310 был настоящей легендой, равнялись на которую еще многие годы спустя. А его ударопрочности вспоминают и сегодня.

А реинкарнация 2017-го года пускай и не получила такой же популярности, но все же достойна упоминания. Характеристики у нее вполне стандартные для подобного класса устройств: можно вставить две SIM-карты, есть камера на 2 Мп, экран на 2,4 дюйма, слот под карты памяти, радио.

«Это не та самая Nokia 3310! Экран цветной, слотов под сим карт два, гвозди заколачивать нельзя!», — говорится в одном из самых популярных отзывов на модель. Правда, о плюсах говорят не меньше. Так, к ним относится «читаемый дисплей, хорошая антенна и слышимость абонента».