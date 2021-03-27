На «Доску позора» пришло рекордное количество фото «паркунов». Есть дипломаты и таксисты

Источник материала: Tut.by

За две недели на сервис «Доска позора» прислали около 100 фотографий нарушителей правил парковки и стоянки! Еще пару десятков снимков мы получили на редакционную почту. Это говорит о том, что белорусам надоело терпеть паркунов. Увидите на фото своих знакомых: сообщите, что их настигла «слава».

В центре Минска найти место для парковки очень сложно, но ведь это не причина, чтобы нарушать ПДД, бросать авто где придется и мешать людям. К сожалению, во дворе дома на улице Романовская Слобода произошло именно так: водитель поставил Lexus на пешеходной дорожке. Обойти его невозможно: слева кусты, справа припаркованные машины.





Брестская область, Лунинец, улица Красная, 104. Читатель прислал несколько снимков нарушителей, мы выбрали панорамный, который показывает масштаб (хоть и не весь) бедствия. Автор фото сообщает, что здесь среди водителей так принято парковаться ежедневно, с утра до вечера.





Снова центр столицы, улица Гикало, 1, рядом со входом в ЦУМ. Под знаком, запрещающим стоянку, прямо на разметке, припарковался автомобиль с дипломатическими номерами.





В Гомеле, рядом с ТЦ «Евроопт», установили зарядку для электромобилей. Это место как парковочное стали использовать владельцы машин с ДВС. Вот, например, стоит «дизельный электрический пассат».





Читатели уверяют, что в Гродно, на улице Захарова, 24 с апреля 2020 года на пути пешеходов стоит автомобиль. То ли он не уезжает с этого места, то ли оно его «законное» — неизвестно. Но пройти мимо авто пешеходам, особенно, тем, кто с детской коляской, очень тяжело — спуск с тротуара загорожен.





Беда «спальников» — нехватка парковочных мест. Тем не менее, это не оправдывает парковку автомобилей на тротуарах. Так делают в Сухарево, Малиновке, Серебрянке. А вот читатель прислал фото из Уручья, двор дома 24 по улице Руссиянова.





Некоторые люди очень не любят таксистов, мол, они злостные нарушители ПДД. Отметим: далеко не все они «наглецы», все зависит от конкретного человека. Но глядя на фото из Солигорска, с улицы Парковой, 12, 3 подъезд, понятно, почему у населения складывается такое мнение.





​А это «брат» по духу таксиста, только из Речицы, Гомельской области. Не таксист, а поведение одинаковое! Номер авто 7142 IT-3.





В Минке, на улице Курчатова, 1 водитель припарковал машину прямо на остановке и куда-то ушел.





В Барановичах, на улице Парковой, 51 сфотографировали «короля» парковок. Водитель заехал на своем авто на зеленую зону и оставил его в центре газона. Красавчик!





Посмотрите, как в Бресте, возле университет им. Пушкина припарковался водитель со знаком «70» под стеклом.





В Могилеве, на улице Кулешова, 1А водитель периодически ставит микроавтобус на тротуаре, хотя в 50 метрах отличная парковка.





Наши дорогие читатели, давайте будем бороться с «паркунами» вместе. Присылайте их фото (желательно горизонтальное) на «Доску позора» . В информации подробно указывайте, где и при каких обстоятельствах вы увидели нарушителя, не забывайте указывать город.

Напомним, за нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства предусмотрена ответственность по ст. 18.18 КоАП Беларуси. За это нарушение ГАИ может вынести предупреждение (если в течение года до этого за парковку вас не привлекали), ну а тем, кто попадется еще раз, дадут штраф в размере одной базовой величины (БВ сегодня — 29 рублей).

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .