«Инновационно». Мужчина уложил волосы пылесосом и рассмешил пользователей Сети

Источник материала: Tut.by

Пользователь Логан Коул разместил в TikTok видео, на котором показал метод быстрой укладки стрижки под названием «маллет». Для такой стрижки характерны короткие на макушке и удлиненные сзади волосы, пишет lenta.ru .

Мужчина взял в руки шланг от пылесоса и провел им по волосам. «Как стилизовать маллет для вечеринки», — подписал он ролик.

Публикация набрала более девяти миллионов просмотров и 1,2 миллиона лайков. «Все это время я укладывала волосы неправильно», «Инновационно!», «Это и впрямь отлично выглядит», «Гений», «Он живет в 2321 году», — шутят комментаторы.