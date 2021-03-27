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«Инновационно». Мужчина уложил волосы пылесосом и рассмешил пользователей Сети

27.03.2021 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пользователь Логан Коул разместил в TikTok видео, на котором показал метод быстрой укладки стрижки под названием «маллет». Для такой стрижки характерны короткие на макушке и удлиненные сзади волосы, пишет lenta.ru.

@logancoleeee

Call my hair… ##fyp##mullet ##australia

♬ Jelly - Big Homie Ty.Ni

Мужчина взял в руки шланг от пылесоса и провел им по волосам. «Как стилизовать маллет для вечеринки», — подписал он ролик.

Публикация набрала более девяти миллионов просмотров и 1,2 миллиона лайков. «Все это время я укладывала волосы неправильно», «Инновационно!», «Это и впрямь отлично выглядит», «Гений», «Он живет в 2321 году», — шутят комментаторы. 

 
 
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