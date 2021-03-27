Стилист vs молодая мама в декрете. Как добавить красок в гардероб, если рука тянется только к черной и бежевой одежде?

Источник материала: Onliner Долгие месяцы зимы, погрузившие мир в уныние и, как следствие, темную одежду, заканчиваются. От темноты устали все, и это хорошо заметно по лукам фешен-блогеров, массово создавших тренд на яркие цвета. Весной в моде будут зеленый, розовый, желтый, пастельные оттенки. Onliner вместе со стилистом прошелся по минским магазинам в поисках красок. Примерять жизнерадостность будет молодая мама Анастасия. Заодно сравним, кто лучше сможет подобрать одежду: стилист или сама девушка.

О стилисте и подопытной

Анастасия — молодая и красивая мама в декрете, который будет длиться еще как минимум два года. Мода, понятное дело, отошла на второй план, но девушка очень хочет вернуть ее в свою жизнь.

— Мне 21 год. Сама по себе я веселая, жизнерадостная и общительная. Мое хобби — спорт, в частности таиландский бокс. Люблю плавание и тренажерный зал. Сейчас, правда, хожу на спорт не очень часто — все из-за пандемии и отсутствия времени в декрете. Если время есть, то развеиваюсь либо с подругами, либо с мужем — кино, кафе. Пока что у меня домашний образ жизни.





Елена Латышева — стилист с пятилетним опытом работы.

— Я имидж- и фешен-стилист. Работаю как с персональными клиентами, так и с корпоративными, брендами, дизайнерами. Сегодня я оказываю полный спектр услуг: консультирую, разбираю гардеробы, веду шопинг-сопровождение, стилизую фотосессии, провожу семинары и мастер-классы. Помогаю мужчинам и женщинам найти свой стиль, обрести уверенность в себе и своих силах. Можно сказать, что с помощью моды и стиля я помогаю людям осуществить их мечты!





Шопинг!

Искать одежду будем в Galleria Minsk, в частности в H&M, Stradivarius и Trend Park.

— Мой стиль в одежде — скромность, умеренность, — делится с нами Анастасия. — Стараюсь использовать только базовые цвета: бежевый, черный, белый. Боюсь надевать яркие вещи, потому что думаю, что я совершенно не умею подбирать образы, которые умеют подбирать стилисты. Порой смотрю на работу стилиста и понимаю, что я бы на такие вещи даже не посмотрела. Но на других людях яркие вещи мне нравятся.

С красками в Stradivarius проблем нет: сеть моментально реагирует на тренды. Рейлы утопают в неоновых и ярких цветах.





Первым делом девушка тянется к джинсам и свитшотам — самой безопасной с точки зрения стиля одежде, которая гарантированно будет смотреться уместно в городской среде.

— В магазинах чаще всего обращаю внимание на удобную одежду. Та же короткая юбка может быть удобной. Конечно, я также задумываюсь о сочетаемости вещей и цветов, но за трендами особо не слежу.





В Trend Park тоже полно розовых, оранжевых и зеленых цветов, но этот факт бросается в глаза не первым. Сразу мы обращаем внимание на огромное количество костюмов из футера: треников, худи оверсайз и свитшотов. Белорусские дизайнеры явно заигрались в спорт и комфорт. Потребность купить модный, мягкий костюм здесь можно закрыть моментально, но городских, а тем более праздничных луков маловато.

Стилист Елена Латышева сразу же задалась целью одеть Настю ярко и просканировала магазины в поисках жизнерадостных оттенков. Но цвета нужно выбирать осторожнее: один и тот же зеленый может быть к лицу одному человеку, но совершено не подойти другому.

— В работе я стараюсь выбирать одежду, исходя из внешних данных клиента, — объясняет Елена. — Если типизировать внешность Насти, то она скорее мягкий гамин. Я не увлекаюсь этими теориями, но, в принципе, от типа можно отталкиваться. Девушка невысокого роста, поэтому ей необходима некоторая разбивка в одежде: укороченные вещи, колорблоки.

Внешность у девушки средней яркости и контрастности. Насте подойдут среднеяркие и глубокие цвета, например винный, насыщенно синий, изумрудный. Но яркие цвета лучше смягчать, сочетая их с чем-то более спокойным. Лучше избегать мрачных тонов: охры, коричневого, шоколадного. Также лучше отказаться от тяжелых, пальтовых тканей. Прямой крой — тоже спорный выбор. Лучше выбирать наряды, в которых видна линия талии, и избегать оверсайза.





Запрос к стилисту у Насти следующий:

— Хотелось бы попробовать более деловую одежду. Я всегда выбираю комфорт, но мне интересно, как бы на мне смотрелся деловой стиль при посещении каких-то торжественных мероприятий. Также бесит, что я постоянно покупаю простые вещи и они смотрятся не так интересно, как на стилистах.

Подготовка

Ухоженные волосы и макияж — важная часть образа. Так как в тренде натуральность, мастер студии «Легкое волнение» решила не прятать молодость Насти за слоями пудры и теней. Акцентируем глаза стрелками, а для вечернего образа позже накрасим губы красной помадой. Волосы укладываем в ненавязчивые локоны.













Образ для прогулок с ребенком

Выбор Анастасии:

— Это удобный образ: кеды, джинсы и свитшот. При выборе ориентировалась на прогулки с коляской, поэтому взяла джинсы, а не спортивные штаны. В целом это мой повседневный стиль. Желтый выбрала, потому что на улице весна. Кроме того, мне говорят, что желтый мне к лицу.





Выбор стилиста:

— Анастасия не хотела выглядеть по-детски, поэтому я предложила надеть рубашку, которая всегда делает образ строже. Рубашка трендовая, так как сейчас в моде все укороченное. Если заменить юбку на брюки и добавить каблуки, то образ станет более классическим и строгим.





Образ для похода в кино или кафе с мужем

Выбор Анастасии:

— В этом мне тоже комфортно. Но обычно я не ношу такую одежду — просто увидела, что юбка и пиджак симпатично смотрятся на вешалке.





Выбор стилиста:

— В образе использован зеленый цвет средней яркости, смягченный нейтральным цветом куртки. Анастасия боится их использовать, хотя на ней они смотрятся очень круто. Топ трендовый: облегание, лямочки, открытость, разрезы. Джинсы такого кроя хорошо смотрятся на Настиной фигуре. Как я и говорила, вещи на ней не должны быть слишком мешковатыми. Покупая укороченный топ, имейте в виду, что низ к нему необходим с высокой линией талии.





Образ для вечерне-ночного мероприятия

Выбор Анастасии:

— Очень сложно было найти что-то праздничное в этом магазине. Платье элегантное, сдержанное, вечернее. Я люблю облегающие платья, но без открытого декольте. Выбором я не довольна, но это платье — единственное, которое мне подошло по размеру и крою.





Выбор стилиста:

— Прозрачность — это тоже недавний тренд. Его удобно использовать в вечерних образах. На платье есть мелкие детали, которые хорошо работают с Настиной внешностью. Мне понравилась комбинация короткого черного платья и прозрачного слоя. Платье я разбавила забавными аксессуарами в виде маленькой сумочки и банки колы, чтобы образ не смотрелся слишком формально. Мне кажется, это прекрасный лук для похода с мужем на свидание или в бар: женственно и игриво.

На самом деле разбежка между образами одного человека может быть достаточно большой. Главное — соблюдать принципы и работать с масштабностью внешности, колористикой. Гранж — это стилевое направление, с которым можно играть, пока ты юный и озорной. Когда еще, если не сейчас?





Довольна ли Анастасия работой со стилистом?

— Это очень интересный опыт, — резюмирует девушка. — Первый образ был комфортным, но что-то меня смущало. Наверное, просто юбка была большевата. Больше всего мне понравился второй образ. Джинсы оказались суперскими, и я их даже отложила, чтобы купить. При этом на вешалке они смотрелись совсем не так, как на мне. Третий образ тоже неплох.

Я довольна тем, что в каждом из трех луков присутствовали яркие, цветные элементы. Оказалось, что они мне идут.





Чьи образы вам понравились больше?

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