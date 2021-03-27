Самый компромиссный из двухколесных — выбираем гибрид

Источник материала: Onliner Мы продолжаем рыскать по Каталогу в поиске самых лучших велосипедов, представленных на белорусском рынке. Нелегко выбирать из 14 тысяч позиций, но куда сложнее выбрать ту единственную модель, которая подойдет именно вам. Для того чтобы облегчить муки выбора, Onliner готовит свой путеводитель по Каталогу, и перед вами глава вторая. Сегодня нацеливаемся на самый компромиссный и при этом невероятно практичный в большинстве случаев гибрид.

Выбираем гибрид

Напоминаем, как устроен наш путеводитель. Каталог — это настоящая пещера Аладдина, полная сокровищ. Где-то там, среди всех прочих чудес, находится то, что вам нужно. Осталось это найти, не остановившись ненароком на полпути. Чтобы облегчить задачу, воспользуемся системой фильтров. Ничего сложного: выбираем то, что подходит именно нам, отбрасывая все прочее в сторону. Осталось определиться с тем, что же конкретно выбрать — и как раз с этим мы поможем.





Класс

В фильтрах ищем тот, с которого и начинаем отбор: «Класс». Выбираем «гибридный». Сегодня это название может ввести в заблуждение. На самом деле у этих велосипедов электродвигателя нет — ничего общего с автопромом. Гибрид — это, говоря по-простому, попытка объединить в одном велосипеде качества шоссейной и горной моделей. В меру быстрый и легкий, зато вполне адаптированный к хорошему (лесопарковому) бездорожью и снабженный чаще всего амортизацией спереди.

Критики, правда, скажут, что гибриды вобрали в себя в первую очередь недостатки: дескать, все равно тяжелее и медленнее шоссейника, да и по настоящему бездорожью на нем не проехать. Это все придирки. Нужно четко понимать предназначение велосипеда и его среду обитания. Гибрид будет почти идеален в городе с его бордюрами и неровной тротуарной плиткой, он будет очень бодро катить по велодорожке и запросто «проглотит» легкий гравий или проселочную дорогу даже в длительном велопутешествии куда угодно. При этом он не весит 15 кг, на нем нет бесполезных на асфальте «зубастых» шин. В общем, присмотритесь.

Гибридов в Каталоге около 1 тыс. — есть из чего выбрать.

По умолчанию

В этот раз мы осознанно не стали определять ценовой потолок, желая объективно показать все возможные варианты. При выборе определитесь с бюджетом самостоятельно, учитывайте только, что гибрид — более специфичная модель в сравнении с повсеместными горниками. В случае с велосипедами специфичность обозначает дополнительную нагрузку для кошелька.

Еще за скобками оставляем такой важный параметр, как размер рамы. Стоит ли напоминать, что выбирая товар для личного пользования, будь то велик или кроссовки, нужно выбирать тот, который вам подходит? К сожалению, универсальной формулы здесь нет, разные производители маркируют свои рамы по-разному, будто это брюки с китайского сайта. Чтобы не играть в угадайку, проконсультируйтесь о размерах с продавцом.

«Материал рамы». Мы говорим об алюминиевых велосипедах, потому что этот материал отлично зарекомендовал себя в их производстве на протяжении десятков лет. Он легкий (что имеет значение для гибрида), прочный и жесткий (это важно для наката), не подвержен коррозии. При этом не настолько дорогой, как карбон. У крупных производителей можно найти карбоновые модели гибридов, но с учетом стоимости такие варианты нельзя назвать распространенными в наших широтах.





«Диаметр колес» — 28 дюймов и ни дюймом меньше. Шоссейный стандарт, что само по себе указывает на скоростную, дорожную направленность велосипеда. Но не пугайтесь: на гибриды ставят куда более широкие покрышки с протектором, достаточным для того, чтобы быть эффективным на легком бездорожье.

И гибрид — это взрослый велосипед, так что опцию «Подростковый» мы также забываем.

Женский или не женский?

В случае с велосипедами вопрос нужно ставить именно так. Дело в том, что как таковое понятие «мужской велосипед» в обиходе не прижилось. Велосипеды — они унисекс, хотя нужно признать, что производители прилагают усилия для того, чтобы адаптировать свою продукцию именно для женской аудитории.

Как правило, это означает изменение геометрии рамы: ее укорачивают и скашивают. Что касается длины, то ее всегда можно компенсировать выносом другого размера. Всегда держите в уме эту опцию: существует не так много размеров рам, не факт, что вы сразу попадете в удобную для вас посадку. Скорее всего, придется сделать небольшую подгонку, настроив положение седла по вертикали и горизонтали, а также положение руля в этих же плоскостях. Хочется, чтобы руль был выше или ниже, ближе или дальше — это можно сделать, и это нужно сделать, чтобы не испытывать дискомфорт во время каждой поездки на велосипеде.

Поэтому женский велосипед покупают именно из-за рамы, конкретнее — из-за скошенной верхней трубы. Действительно, такой вариант может быть удобнее не только для женщин, но и для мужчин, имеющих проблемы с растяжкой. Если для вас это имеет значение — выбирайте такую опцию. И выбирать дальше будет куда проще: женских гибридов в продаже менее 300.

Передняя вилка

Важная опция, которая определяет ваш стиль катания на гибридном велосипеде. Жесткая вилка — это значительная экономия веса (порядка килограмма), а также приоритет скорости. На хорошем покрытии на жесткой вилке вы поедете быстрее, даже с учетом того, что амортизационные вилки в гибридах часто оснащены системой блокирования, искусственно, по щелчку превращающей их в жесткую. Но будете чувствовать дискомфорт на ухабистой дороге и на бордюрах: во-первых, вибрации будут донимать, во-вторых, есть риск неожиданно потерять управление на особо злой кочке. Амортизация во многом для этого и нужна — чтобы в самый неподходящий момент руль не выбило из рук.

Поэтому, если ищете велосипед для прогулок на любой скорости по относительно хорошим дорогам, — можно сделать выбор в пользу ригидного, жесткого велосипеда. Во всех остальных случаях выбирайте амортизационную вилку.

Что касается объема рынка: в Каталоге 100 моделей с жесткой вилкой и более 800 — с амортизационной. Вполне объяснимое соотношение.

Количество звезд в системе и в кассете

Система — передние звезды. Их число может быть любым в пределах от одной до трех, и не торопитесь делать вывод, что чем больше — тем лучше.

Три звезды сегодня вообще, как правило, не используются в велосипедах продвинутого и профессионального уровня ни в какой дисциплине. Три звезды (в гибридах чаще всего встречается сочетание 48—38—28) — это огромный диапазон передач, который в очень значительной степени не будет востребован. Многие любители, выбирая первый велосипед, стремятся к тому, чтобы звезд было побольше, а потом очень неохотно пользуются переключением: либо не надо, либо страшно, либо плохо работает.

Но велосипеды с 24 скоростями рекламировать проще, чем с 16. Рынок живет по своим правилам.





Производители навесного оборудования (в большинстве случаев это японский Shimano) продолжают выпускать наиболее бюджетные серии с 3-звездными системами. В этом нет ничего плохого, если вы уверены, что именно столько вам и нужно. Если такой уверенности нет, то держите в уме также и то, что дополнительная звезда, если она ни к чему, — это лишний вес и более тонкая настройка переднего переключателя, который должен быть эффективен в большем диапазоне. И обратите также внимание на то, что велосипеды с двумя звездами впереди — это велосипеды, как правило, более высокого уровня. Правда, это касается и цены, такой вот парадокс.

А вот одна звезда впереди — это уже смелый шаг, который должен быть хорошо обдуман. Все-таки с одной звездой может возникнуть дефицит в передаточных соотношениях на разнообразном рельефе, тут важно не перегнуть палку.

К слову, гибридов с двумя звездами спереди в Каталоге около 140, с тремя — в пять раз больше.

Кассета — это задний набор звезд, и здесь ситуация противоположная. Чем их больше — тем более высокий класс оборудования, с которым мы имеем дело. Прагматичный вариант, к которому чаще всего прибегают продвинутые велосипедисты, — две звезды спереди и как можно больше сзади. Кассета не дает настолько огромного диапазона передач, как трехзвездная система, зато она насыщает диапазон поменьше. В результате вы можете переключиться «на чуть-чуть», обеспечив максимально комфортное для себя приложение усилий. Одиннадцать скоростей сзади — это очень солидно, 8—10 — тоже хорошо, а для велосипеда начального уровня достаточно и семи.

Заодно напомним условное ранжирование навесного оборудования от самого бюджетного к самому дорогому: Tourney — Altus — Acera — Alivio — Deore (этого списка достаточно, чтобы ориентироваться, а излишними нюансами мы стараемся вас не грузить). Нужно ли непременно выбирать то, что покруче да подороже? Недорогие переключатели тоже созданы для того, чтобы работать. Да, им будет тяжелее под нагрузкой, да, вырастает риск скорейшего разбалтывания и нарушения настройки, но все поправимо, главное, не бояться. Дорогие велосипедные комплектующие проявляют себя очень хорошо практически в любых дорожных и погодных условиях, но тоже нуждаются в обслуживании. Короче говоря, все сводится к бюджету.

Тормоза

Выбор тоже очень простой и обуславливается предпочтениями в катании. Ободные тормоза или дисковые? Оба типа надежны, у каждого есть плюсы и минусы.

Вопрос в том, где и в какую погоду вы намерены кататься большую часть времени. От дождя никто не застрахован, но одно дело с радостью уезжать в поля в шторм, чтобы видеть, как над головою тучи ходят хмуро, и совсем другое — кататься в сухую и ясную погоду, делая ставку на комфорт.

Технически ободные тормоза развиваются уже много десятилетий, и инженеры достигли определенного уровня совершенства. Ободной тормоз сегодня достаточно эффективен, чтобы работать и в дождь, и в слякоть, при этом он дешевле и проще в обслуживании. Для городских условий потенциала ободных тормозов будет более чем достаточно.





Диски, в особенности дисковая гидравлика, серьезное распространение получили относительно недавно. К ним нет вопросов касательно надежности, и они тоже очень хорошо выполняют свое прямое предназначение. В плохую погоду на грязной дороге диски, возможно, проявят себя получше. Плюс у гидравлики просто волшебный отклик на движение тормозной ручки. Но стоить вся система будет дороже, а обслуживаться — сложнее. Вот и решайте, что для вас избыточные блага, а что действительно нужно.

Дисковый механический тормоз — это промежуточный (если угодно, гибридный) вариант. Есть тормозной диск, но колодки в движение приводятся не специальной жидкостью, а тросиком — таким же, как в механизме ободных тормозов. Механические дисковые тормоза не такие эффективные, как гидравлика, зато значительно дешевле и проще.

Промышленность делает ставку на дисковые тормоза, велосипедов с ободными становится все меньше. Однако говорить, что ободные отжили свое, пока рано. Сколько раз прогресс возвращался к, казалось бы, уже хорошо забытому старому, стремясь вверх по причудливой спирали.