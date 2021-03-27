Крайне тупо, но очень весело. Посмотрели «Годзилла против Конга» (видео)

Источник материала: Onliner Нет, правда, чем дольше живешь на этом свете, тем больше начинаешь ценить одноразовые фильмы. На дворе весна, 25 марта, ты полон надежд и мечтаний, а перед глазами два здоровяка-рептилоида мутузят друг друга в неоновой грязи. На днях в кино завезли очередной блокбастер, который не так уж плох, если сильно не задумываться.

Монстры на воле

Межличностным отношениям двух монстров посвящено немало фильмов. Однако кинематографисты постоянно придумывают, как снова и снова столкнуть лбами Годзиллу и Кинг-Конга. Сегодняшний фильм сюжетно является продолжением «Годзиллы 2» двухлетней давности.

Конг живет в гигантском куполе-клетке на острове Черепа. За ним наблюдают зоологи, а маленькая девочка-туземка даже заводит дружбу с огромной обезьяной и учит ее языку жестов. Конгу здесь вроде бы неплохо, потому что клетка и на клетку-то совсем не похожа, но сердце гиганта истосковалось по родным краям.





Ученые, может, и отпустили бы обезьяну на поиски своего дома, однако они опасаются за жизнь подопечного. Потому что стоит одному монстру попасть в естественную среду обитания, как его тут же за тридевять земель учует ненасытная Годзилла. Она немедленно захочет показать, кто в доме хозяин, и примчится на разборки с монстром-конкурентом. Так что Конга держат под условным замком.

Однажды все меняется. Годзилла ни с того ни с сего вылезает из глубин и нападает на город людишек. Те в панике разбегаются, а морской монстр уходит в свободное плавание. Кто поможет справиться с очнувшейся Годзиллой? Правильно, только сопоставимый по силе с ней монстр — Конг. Надо лишь отвезти его на родину, под землю, а там уж точно мир будет спасен.

Собирается разномастная команда, которая транспортирует обезьяну к условному центру земли, чтобы обнаружить источник превеликой силы. Все это, разумеется, чует Годзилла, готовая строить козни на каждом шагу. А ведь есть еще зловещая мегакорпорация, у которой свои планы на Конга и то самое место силы…





В общем, сюжет, как вы поняли, здесь совсем не главное. Благо авторы ленты, кажется, и не пытаются делать вид, будто они способны рассказать нам крутую историю. Нет, история здесь — как огранка для алмаза в виде спецэффектов. Все остальное вторично, и это неплохо.

Очень большая обезьяна и ящерица с плазменным лучом

Ради чего стоит смотреть этот фильм, так это чтобы оценить потрясающие спецэффекты. Пожалуй, впервые графика встала на один уровень с реальностью в недавнем ремейке «Короля Льва», где компьютерные животные выглядят реальнее настоящих. Что-то в этом роде мы наблюдаем и в «Годзилле против Конга».

На Конга просто приятно смотреть. Потрясающая детализация каждой шерстинки окунает в голливудскую выдумку не хуже тщательно прописанной истории с глубоким погружением во внутренний мир героя. Здесь ты смотришь на эту огромную волосатую тушу и понимаешь: вот он — самый настоящий из всех возможных и невозможных Кинг-Конгов. Лучше будет только в VR.

Авторы ленты прекрасно понимали, что зрители придут не за историей средней паршивости, а будут ждать драки монстров. Аудиторию решили не разочаровывать, поэтому и монстров, и драк здесь предостаточно.





Чтобы все это дело было поразнообразнее, зверюгам придумали много локаций для их бойцовых развлечений. Здесь и моря-океаны, и подводные арены, и подземный мир, и, конечно, города. Финальная бойня в неоновом антураже Гонконга — вообще лучшее из всего, что было в подобных фильмах. Небоскребы натуралистично рушатся в пыль, миллиардами зеркал вылетают окна, земля трясется, монстры рвут друг друга в клочья. Красота!

При просмотре главное — пропускать мимо мозга все остальное. Иначе начинают появляться вопросики. Откуда так быстро посреди океана взялись вертолеты с огромной сеткой? Почему Годзилла своим атомным лучом на всякий случай не прожарила затаившихся в кораблях людишек? Что за «топор Тора» у Конга?

Логику фильма разрывает от противоречий. Точно такая же проблема у почти любого блокбастера, в котором сюжет — это не более чем связка между батальными сценами и навороченными эффектами. Никуда не делись и зловещий смех антагониста, который объяснит особо туговатым зрителям свой хитроумный план; и хитрая мегакорпорация, задумавшая нечто особо чудовищное; и команда простаков, призванная слегка сбить градус пафоса. К слову, с юмором здесь иногда получается неплохо («хакер» ближе к концу фильма безусловно хорош) — он помогает высмеивать штампы, за которые кинематографистам, вероятно, было особенно стыдно.

Идеальная формула фильма «Годзилла против Конга» — это когда на протяжении всей картины монстры валяются в обломках, разрывают друг другу пасти и крушат небоскребы. Возможно, когда-нибудь к такому придут, однако пока без человеческих персонажей, к сожалению, не обойтись. Но даже с ними посмотреть такое кино стоит хотя бы ради того, чтобы забыться на пару часов, на все это время отдавшись во власть старого доброго голливудского приключения.

7 Оценка автора Каждый доллар из 200-миллионного бюджета «Годзиллы против Конга» пошел главным образом на правильные вещи: красивую картинку и сочный звук. Все остальное получилось вторичным, и почему-то фильму это легко прощаешь. Давай-ка, врежь Годзилле еще разок!