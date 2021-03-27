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Дыра недели. Российский город, где от безысходности отдают квартиры даром

27.03.2021 08:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Когда-то Инта была процветающим и отнюдь не маленьким городом: горняки буравили недра земли, строители возводили новые дома, люди наводняли улицы, и казалось, что дальше будет только лучше. Но промышленность Инты умерла, и вслед за ней стремительно умирает само поселение. В 2018 году здесь закрылась последняя шахта градообразующего предприятия «Интауголь», в результате чего существование города на карте мира потеряло остатки смысла. Инте так плохо, что даже вездесущие сетевики вроде «Магнита» и «Пятерочки» здесь не обретаются. Торговля идет под вывесками типа «Продукты» и «Магазин №49», а цены на продовольствие пугающе велики. За последние 30 лет население Инты сократилось в 2,5 раза. Людей бы здесь и вовсе не осталось, но многие продолжают жить в Инте от безысходности: денег от продажи некоторых квартир не хватит даже на билет в нормальный город.

Дыра недели. Российский город, где от безысходности отдают квартиры даром

Как такое могло случиться

Инта — типичный моногород, которыми полнится Республика Коми. Он находится у полярного круга и был основан в 30-е годы на месте угольных залежей. Через 10 лет на месторождении уже вовсю трудились узники ГУЛАГа, буравя шахты и прокладывая железную дорогу. Кстати, эта железная дорога — единственный способ сухопутно добраться до Инты и в наши дни. Шоссе, которое бы соединяло город с другими населенными пунктами, просто не существует.

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Когда-то Инта была процветающим и отнюдь не маленьким городом: горняки буравили недра земли, строители возводили новые дома, люди наводняли улицы, и казалось, что...
 
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