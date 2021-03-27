ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Можно снять куртки. В Беларусь пришла настоящая весна

27.03.2021 08:47 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Сегодня впервые в этом году жители и гости Беларуси смогут по-настоящему осознать, что пришла весна — по прогнозам синоптиков будет тепло.

Можно снять куртки. В Беларусь пришла настоящая весна
Фото pixabay.com

Как сообщили в Белгидромете, сегодня погоду в стране будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный слабый до умеренного (местами по западу порывистый).

В регионах воздух прогреется:

  • Брест до +15..+17°C;
  • Витебск до +12..+14°C;
  • Гомель до +13..+15°C;
  • Гродно до +14..+16°C;
  • Могилев до +13..+15°C;
  • Минск до +12..+14°C.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня впервые в этом году жители и гости Беларуси смогут по-настоящему осознать, что пришла весна — по прогнозам синоптиков будет тепло.
 
Новости дня
Новости разные
 
Heritage Foundation: Индекс экономической свободы Беларуси резко снизился
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by