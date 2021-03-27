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В Минске снова разрешат сдавать на права для управления мотоциклом. Когда это произойдет?

27.03.2021 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Речь о приеме экзаменов на подкатегорию «А1» и категорию «А».


Фото: pikabu.ru
 
ГАИ ГУВД Мингорисполкома объявило о возобновлении приема экзаменов на мотоцикл с 31 марта, пишет blizko.by. Сдать на права можно по средам в 15:00 и по субботам в 11:00 и 15:00 на улице Семашко, 17. 

 
После сдачи экзаменов можно получить права по подкатегории «А1» и категории «А». Первая из них позволяет управлять мотоциклом с рабочим объемом двигателя не выше 125 кубических сантиметров и мощностью не больше 11 киловатт. 
 
Подкатегорию «А1» можно получить с 16 лет.
 
 
 
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Речь о приеме экзаменов на подкатегорию «А1» и категорию «А».
 
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