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В Минске снова разрешат сдавать на права для управления мотоциклом. Когда это произойдет?
Источник материала: Партизан
Речь о приеме экзаменов на подкатегорию «А1» и категорию «А».
Фото: pikabu.ru
ГАИ ГУВД Мингорисполкома объявило о возобновлении приема экзаменов на мотоцикл с 31 марта,
После сдачи экзаменов можно получить права по подкатегории «А1» и категории «А». Первая из них позволяет управлять мотоциклом с рабочим объемом двигателя не выше 125 кубических сантиметров и мощностью не больше 11 киловатт.
Подкатегорию «А1» можно получить с 16 лет.
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Речь о приеме экзаменов на подкатегорию «А1» и категорию «А».
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