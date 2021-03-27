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Анджей Дуда обратился к США и ООН по судьбе поляков в Беларуси

27.03.2021 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Польши инициировал встречу с белорусской диаспорой.

Анджей Дуда обратился к США и ООН по судьбе поляков в Беларуси
Фото: WIADOMOSCI.OX.PL
Положение белорусов в Польше обсуждалось во время встречи представителей белорусских организаций с президентом Польши Анджеем Дудой 26 марта в Президентском дворце в Варшаве, передает «Польское радио».

Встреча прошла по инициативе Анджея Дуды. В ней приняли участие председатель Белорусского общественно-культурного товарищества Ян Сычевский, председатель Белорусского исторического общества Олег Латышонок и редактор газеты белорусов Польши «Ніва» Евгений Ваппа.

Анджей Дуда подчеркнул, что белорусское национальное меньшинство в Польше является частью польского общества.

26 марта Анджей Дуда направил письмо о положении поляков в Беларуси президенту США Джо Байдену. Президент Польши полагает, что это посодействует тому, что ситуацией с поляками Беларуси займется Совет Безопасности ООН, который с этого месяца возглавляют американцы. Также президент Польши также связался с представителями Совета Европы и ООН по вопросу о положении поляков в Беларуси, преследуемых режимом Лукашенко.

Кстати, 26 марта Министерство иностранных дел Латвии осудило репрессии против представителей польского меньшинства в Беларуси. 25 марта президент Литвы Гитанас Науседа выразил обеспокоенность действиями властей Беларуси в отношении поляков.
 
 
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Президент Польши инициировал встречу с белорусской диаспорой.
 
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