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История герба Минска: 430 лет вопреки различным редакциям

27.03.2021 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С оглядкой на моду Деву Марию переодевали в кринолин, с оглядкой на политику - совмещали с изображением двуглавого орла.



© Sputnik Роман Шантар

27 марта 2001 года решением Мингорсовета Минску возвращены исторические герб и флаг. Читайте в справке Sputnik историю городского символа.

Вольный город


Нынешний герб Минска был дарован городу 430 лет назад. 12 января 1591 года король и великий князь Жигимонт Ваза своим привилеем утвердил герб. К тому времени город уже почти столетие жил как вольный, обладал Магдебургским правом, но ратуша, судя по всему, оставалась без "знаменья местского".

"Ку тому, показуючи имъ в том ласку нашу гдрскую, ку оздобе и учтивому захованью того места нашего Меньского надаем имъ на гербъ до печати местьское на ратуш фикгуру в небо взятья панъны Марыи, и в семь листе нашомъ вымолевати есьмо тую фикгуру велели…"

Герб Минска и Дева Мария


На гербе, утвержденном Вазой, изображено Вознесение Богородицы в сопровождении двух летящих ангелов и двух херувимов. Сюжет размещен на барочном щите.

Почему Дева Мария? Согласно одной из легенд, чудотворная икона с изображением Вознесения Богородицы вопреки законам природы вверх по течению Свислочи приплыла в город из разрушенного татарами Киева. На берегу, у которого она остановилась, была построена первая в Беларуси церковь.

История герба Минска


На протяжении следующих веков минский герб то и дело корректировался. Геральдисты насчитали более десятка различных изображений Вознесения Девы Марии на городском символе. В архивах есть документы второй половины XVIII века, датированные печатями, где над головой Богородицы парят не ангелы с херувимами, а Святая Троица. На других печатях вместо облака Мария парит над ВКЛ. Интерпретаторы из Минского дворянского депутатского собрания и вовсе переодели Богородицу — на печати собрания: Дева Мария одета в платье с кринолином по моде конца XVIII — начала XIX века.

После раздела Речи Посполитой императрица Екатерина II оставила минский герб практически без изменений, но поместила его на щит двуглавого орла.

"Для означения присоединения и подданства сего края, к Российской Империи, изображается Государственный ея герб, то есть, двуглавый орел, на груди же его положен, показанный города Минска, герб", — говорилось в указе императрицы.

В советское время исторический символ города не использовался. Герб, дарованный Жигимонтом Вазой, Минску вернули уже в новом веке. Минский горсовет в 2001 году принял решение "Об утверждении положения о гербе и флаге города Минска", а в 2012 году столичные символы были официально утверждены указом президента.
 
Теги: Минск
 
 
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С оглядкой на моду Деву Марию переодевали в кринолин, с оглядкой на политику - совмещали с изображением двуглавого орла.
 
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