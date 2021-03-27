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71-летняя минская врач получила огромный штраф за бело-красную одежду

27.03.2021 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Возле кинотеатра «Октябрь» в Минске 25 марта 2021 года задержали 71-летнего врача — онколога-маммолога Светлану Яцкову.



В телеграм-канале «Весна наблюдает» сообщается, что в протоколе написали, что женщина была одета в бело-красно-белое, на рукаве у Светланы висели белые и красные ленты.

На суде Яцкова сказала, пишет newsbel.by, что в тот день возвращалась с работы, на ней не было бело-красно-белых лент. Женщина призналась, что из-за повышенного давления в РУВД ей стало плохо. Милиционеры, по ее словам, решали: отправить домой, чтобы «она здесь не умерла» или вызвать ли ей скорую. В час ночи с повесткой явиться в суд в итоге Яцкова покинула РУВД. 

26 марта 2021 года состоялся суд, по итогам которого судья оштрафовала женщину на 130 базовых величин (3770 бел. рублей).
 
Теги: Минск
 
 
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Возле кинотеатра «Октябрь» в Минске 25 марта 2021 года задержали 71-летнего врача — онколога-маммолога Светлану Яцкову.
 
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