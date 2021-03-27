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71-летняя минская врач получила огромный штраф за бело-красную одежду
Источник материала: Партизан
Возле кинотеатра «Октябрь» в Минске 25 марта 2021 года задержали 71-летнего врача — онколога-маммолога Светлану Яцкову.
В телеграм-канале «Весна наблюдает» сообщается, что в протоколе написали, что женщина была одета в бело-красно-белое, на рукаве у Светланы висели белые и красные ленты.
На суде Яцкова сказала,
26 марта 2021 года состоялся суд, по итогам которого судья оштрафовала женщину на 130 базовых величин (3770 бел. рублей).
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Возле кинотеатра «Октябрь» в Минске 25 марта 2021 года задержали 71-летнего врача — онколога-маммолога Светлану Яцкову.
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