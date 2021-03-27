Лежал в психбольнице и заработал 60 тысяч долларов на липовом разводе. Никита Джигурда: фрик или бизнесмен?

Источник материала: Tut.by

На самом деле наш сегодняшний герой — актер, а также кинорежиссер, сценарист и исполнитель песен. Только вот обо все этом давным-давно забыто, благодаря одиозным скандалам, заявлениям и разборкам, на которые он большой мастер. И, несмотря на то, что сегодня ему стукнуло 60, он не устает поражать публику своими выходками. Никита Джигурда сегодня именинник, и поэтому с удовольствием (и содроганием) листаем его многочисленные интервью и биографию.

Начнем с того, что Джигурда — самая настоящая фамилия, имеющая румынские корни, и переводится как «владеющий обоюдоострой секирой». Не знаем, как насчет топора, но то, что с детства Никита был очень остер на язык — так это точно. А еще уже с 13 лет он отлично играл на гитаре и пел песни Владимира Высоцкого:

— В юности брат как-то дал мне кассету с песнями Высоцкого, дескать, хватит орать во дворе блатные песни, послушай настоящего поэта. Может, тогда, в нежном возрасте, я и не понимал до конца весь смысл гениальных стихов Высоцкого, но накал его голоса, надрыв на пределе человеческих возможностей буквально взорвали меня изнутри. Это было как озарение, вспышка… Я стал орать его песни. Причем везде.

После окончания школы Никита устремил свои стопы не в театральный, а в физкультурный институт. Парень сдал норматив кандидата в мастера спорта и стал чемпионом Украины по гребле. Однако всего лишь год спустя снова все переиграл и пошел в театральный — в Щукинское училище.

— Сначала моим наставником стал старший брат Сергей. Я его обожал и считал первым после Бога. Чтобы быть ближе к нему, даже ушел из физкультурного института, хоть и стал чемпионом Украины по гребле на каноэ, и поступил в театральный, где он учился. Свободный духом, умный, острый на язык, брат, будучи во всех отношениях необыкновенным человеком, постепенно открывал для меня тот мир, в котором сам обитал. В театральном институте я надолго не задержался. Занятия по мастерству актера были излишне академичными, мне не хватало драйва. Ну не хотел я играть кошечек и собачек в актерских этюдах на наблюдение. У меня были другие взгляды на жизнь и искусство. «Иному клетка как простор, другому и простор как клетка. А человек вступает в спор, чтобы не быть марионеткой».

Помимо учебы в институте в юности Никите довелось пережить опыт пребывания в психиатрической лечебнице в качестве пациента с диагнозом гипоманиакальный психоз:

— Когда Высоцкий перешел в мир иной, я стал выходить с его песнями к памятнику Ленина. Это был мой протест, вызов несправедливой эпохе, погубившей гения и миллионы людей. Меня забирали в милицию, запугивали, читали нотации… Но вот однажды, накануне майских праздников, в Киев должен был приехать Брежнев. Под это дело всех буйных и неблагонадежных прятали в психушки. В черный список попал и я. В этом доме скорби вообще настоящих буйных мало было, но нас все равно постоянно кололи транквилизаторами.

Но, как говорится, всё проходит, и актер начинает шагать по карьерной лестнице, устроившись сперва в Новый драматический театр, а после — в Театр Рубена Симонова. На дворе стояли 90-е — время больших начинаний и перемен. Вот и Джигурда не удержался и попробовал себя в качестве сценариста и кинорежиссера. Итогом стала престранная киноработа: эротический триллер «Супермен поневоле, или Эротический мутант», где Джигурда также сыграл главную роль.

Однако «Мутант» не вывел его в актерские топы. Это сделало кино «Любить по-русски» и его многочисленные продолжения. В фильме Никита Борисович сыграл не только одну из главных ролей, но и записал главный саундтрек с одноименным названием.

А вот в нулевые количество картин, а которых был бы занят актер Джигурда, стремительно сократилось. Никита не отчаялся и стал больше внимания уделять своей музыкальной карьере, порой выпуская по три пластинки в год! Также свет увидели книги Джигурды-поэта: «Любить по-русски — значит падать в Небо», «Вертикаль русского мата. Батарейки Бога» и «Совершенствуя Вечность». Муза посещала творца регулярно, хотя точнее было бы сказать — музы.

Джигурда был женат несколько раз и является многодетным отцом детей с нестандартными именами. Его первой супругой и мамой первенца Владимира стала актриса Марина Есипенко. Позднее женщина ушла от Никиты к известному барду Олегу Митяеву.

Потом был гражданский брак с поэтессой Яной Павелковской, что была младше его на 18 лет. В этом союзе родились Артемий-Добровлад и Илья-Максимилиан. Также актер рассказывал о своих мимолетных, но бурных романах с актрисами Аленой Хмельницкой и Ларисой Удовиченко.

А с 2008 года он официально женат на всемирно известной фигуристке Мариной Анисиной.

— Хотя Марина и не читала тех книг, которые читал я, никогда не увлекалась философией и духовными практиками, и мы с ней, вроде бы, из разных миров. Но вот встретились, и все это стало неважно. Она приняла меня таким, какой я есть, и не пытается переделать насильно. Помню, узнав о нашем с Анисиной романе, Яна усмехнулась: «Она выгонит тебя через три месяца».

А мы уже который год вместе, и я действительно чувствую, как изменился. Я и сейчас в запале бываю Змеем Горынычем, но с Мариной во мне проснулся Дракоша — нежный и трогательный персонаж, появляется он только наедине с Анисиной. Она честная и открытая для жизни, без всяких хитростей и звездных закидонов. Не скрывает, что ей больше нравятся мои лирические стихи, нежели матерные. Но при этом не отвергает их, не падает в обморок и признает, что искусство может быть разным.

Женившись на звезде мирового фигурного катания, Джигурде пришлось немало повоевать с тещей. Военные действия продолжаются и по сей день. Женщину не смягчило даже рождение внуков: Мика-Анжеля-Криста и Эвы-Влады.

— Вы женились на Мариночке только ради денег и пиара! Она сейчас не в себе, вы ее полностью подчинили. Но это не может продолжаться вечно. У любой женщины рано или поздно открываются глаза на вашу истинную сущность! — говорит несчастная теща в интервью.

— Да, я занимаюсь пиаром. Я пиарю дух великодушия в мире, где любовь извращена! — реагирует на нападки зять.

Тещу, безусловно, понять можно. Где скандал — там Джигурда. То он громит «Ледовое шоу», где Марина и ее давний партнер Гвендаль Пейзера сыграли возлюбленных. То делит многомиллионное наследство то ли бывшей любовницы, то ли крестной матери своих детей с ее родственниками (к слову, эту тяжбу он выиграл в суде). А вот он же ввязался в драку между балериной Анастасией Волочковой и ее помощником. Или выкладывает в интернет свой собственный аналог скандального видео футболиста Дзюбы, якобы в поддержку спортсмена. И тут же выдвигается в мэры Москвы.

— Я отличаюсь от разрушительной оппозиции. Власть знает, что Джигурда — это созидательная оппозиция. С ним можно договориться: не ходи на площадь и не призывай молодежь. А я же могу, у меня и голос, и все!