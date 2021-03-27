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Как один контейнеровоз остановил Суэцкий канал и мировую экономику - видео

27.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Гигантский контейнеровоз Ever Given, принадлежащий японской компании Shoei Kisen, сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. 400-метровое судно шло из Китая в Роттердам, его грузоподъемность составляет 224 тысячи тонн.

Все случилось в минувший вторник – в тот день была плохая видимость из-за песчаной бури, сопровождавшейся ураганным ветром. Контроль над управлением корабля был утерян, и судно село на мель.

На подходах к каналу образовалась огромная пробка – был заблокирован ход не менее 100 судов. По некоторым подсчетам, только один час простоя канала оборачивается убытками в 400 миллионов долларов.

Очередная попытка снять судно с мели потерпела неудачу. Владелец контейнеровоза надеется, что его удастся вытащить буксирами уже на выходных.

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Движение в Суэцком канале надолго заблокировано из-за одного контейнеровоза, севшего на мель. Смотрите на видео, к чему это привело.
 
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