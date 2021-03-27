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Как один контейнеровоз остановил Суэцкий канал и мировую экономику - видео
27.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Гигантский контейнеровоз Ever Given, принадлежащий японской компании Shoei Kisen,
Все случилось в минувший вторник – в тот день была плохая видимость из-за песчаной бури, сопровождавшейся ураганным ветром. Контроль над управлением корабля был утерян, и судно село на мель.
На подходах к каналу образовалась огромная пробка – был заблокирован ход не менее 100 судов. По некоторым подсчетам, только один час простоя канала оборачивается убытками в 400 миллионов долларов.
Очередная попытка снять судно с мели потерпела неудачу. Владелец контейнеровоза надеется, что его удастся вытащить буксирами уже на выходных.
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Движение в Суэцком канале надолго заблокировано из-за одного контейнеровоза, севшего на мель. Смотрите на видео, к чему это привело.
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