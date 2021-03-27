Чем заняться на каникулах? Подборка настольных и видеоигр из Каталога

Источник материала: Onliner

С детьми надо играть вместе. Жаль, не всегда удается найти на это время. Подходит любая игровая форма, в том числе видеоигры и настолки. При этом важно участвовать в игре, эмоционально быть вместе с ребенком и переживать с ним любые трудности и радости. Еще нужно помнить, что у современных детей наверняка уже сложилось свое представление об игре, сформированное под влиянием друзей и блогеров из интернета. Мы же собрали несколько примеров настольных и видеоигр, которыми можно занять ребенка на каникулах.

Многие склонны недооценивать видеоигры, отправляя ребенка играть на улице или читать книги. Все хорошо в меру — игры тоже способны принести немало пользы вашим детям. Ознакомив ребенка в детстве с хорошими играми, вы можете привить ему чувство вкуса. Игры не только очевидно расширяют кругозор, но и в очень удобной и безопасной манере знакомят детей с вопросами выбора и его последствий. Сколько можно или нужно играть? Тайминги вы определяете сами.

Мы собрали несколько вариантов игр для приставок, чтобы вместе с детьми поиграть на одном диване перед большим экраном. Здесь нет соревновательных игр и не будет проигравших — только совместный увлекательный игровой опыт.

Безусловно, игры вы выбираете сами, исходя из способностей ребенка и степени развития его мелкой моторики. Вероятно, самый популярный жанр для первой видеоигры — платформер. Например, вам необходимо перепрыгивать с одной площадки на другую, собирая звездочки, бананы, луны или что угодно. Классический пример — «Марио». Такая простая механика в индустрии уже давно разбавляется приключениями и загадками по ходу развития сюжета. Многие платформеры адаптированы под детскую аудиторию, обычно имеется русская озвучка, яркий и часто оригинальный арт, музыкальное сопровождение. При этом почти всегда будут попадаться сложные моменты, и ребенка лучше не оставлять одного.





Вообще, вы можете играть с детьми во что угодно. Какой геймплей выбрать — решать вам. Например, даже в далеко не детской игре Red Dead Redemption 2 есть много мирных активностей, и можно дать ребенку поскакать на лошадке, а все остальные сложные вещи делать самому (игра ориентирована на взрослую аудиторию). В конце концов, существует простой и наглый лайфхак: дать геймпад, который отключен, и вот так «вместе» играть на приставке. Однако есть риск быть быстро раскрытым, если ребенок нажимает на все кнопки подряд.

Спин-офф знаменитой серии LittleBigPlanet, которая очень популярна как среди детей, так и их родителей. Игра вышла на старте новой приставки PlayStation. Однако продается и для PS4. В отзывах в Каталоге и интернете наперебой отмечают милую мультяшную графику и адекватную сложность. Много интересных уровней и головоломок для захватывающих семейных вечеров на одном диване. Музыкальные уровни все отмечают в отзывах как самые увлекательные и красивые — все на экране движется в ритме с песнями. На многих уровнях темп игры определяется именно музыкой, а под это подогнано движение всех элементов окружения, персонажей и платформ. А быть причастным к приключениям тряпичного человечка точно будет весело и интересно.





Хороший старт для погружения в мир видеоигр. Многие дети, судя по отзывам, как раз и начинали с Lego-игр на приставках . Простые механики в сеттинге любимых вселенных, вроде «Ниндзяго», Marvel, Star Wars и прочих. Незатейливый юмор и интересная стилистика впечатляют детей. Отлично заходит в совместном прохождении Lego City Undercover , где вы играете за полицейского под прикрытием в большом городе. В отзывах ее часто сравнивают с GTA, но только здесь нет жестокости и насилия. Игра, кстати, полностью на русском языке, включая озвучку всех катсцен и персонажей.

Игры про приключения Марио восхитительны. Вне зависимости от вашего возраста и возраста ваших детей. Если уж и говорить про игры для всей семьи, то без Марио не обойтись. Все они очень красочные, с хорошей музыкой и, самое главное, интересной и захватывающей механикой. И конечно же, это удар по нашей ностальгии о сотнях часов прохождения «Марио» на приставках в детстве с угрозой сжечь кинескоп.

Уже давно в веселой коллаборации работают кролики Ubisoft и Марио из Nintendo. Вот что пишет пользователь в отзыве на «Mario + Rabbids. Битва за королевство» : «Все красочно и забавно. Знакомые персонажи из, казалось бы, двух несовместимых вселенных. Юмор простой и забавный, рассчитанный больше на детскую аудиторию».

Одна из самых популярных игр на Switch в Каталоге — Super Mario Odyssey . Отзывы исключительно положительные. Рейтинг на Metacritic — 97 баллов. Игра веселая и увлекательная, с множеством интересных заданий и красивых миров. Обязательно рекомендуется к совместному прохождению с детьми. Пользователь Каталога так назвал свой отзыв об игре: «10/10, боже, 10/10».

Только для этого вам понадобится Nintendo Switch. К сожалению, на других платформах игры про Марио сейчас не выходят. Lite-версия консоли отличается тем, что ее нельзя подключить к телевизору, чтобы поиграть на большом экране всей семьей. Вообще, для детей библиотека игр Nintendo Switch — настоящее сокровище.





Игра вышла давно, но до сих пор остается хитом на консолях. Отличный платформер для игры с детьми на одном экране. Есть даже крутой уровень с рок-музыкой, где все взаимодействие с окружением идет под барабанный и гитарный ритм. В отзывах пишут: «Классная игра. Покупал ребенку. Теперь играем вместе. Красивая картинка. Увлекательные миссии. Можно играть вчетвером! Рекомендую!» Rayman Legends сегодня доступна на всех консолях.

Совместное приключение двух вязаных человечков с массой головоломок и интересных механик. Впечатляет визуальный стиль игры, в который красиво вписаны главные персонажи с подвижными ниточками — за них они цепляются к выступам и друг к другу.

Пиксельный симулятор фермы, под милой оболочкой которого скрывается продуманная экономика и баланс. Вам необходимо продумывать, как и какие культуры выращивать, когда их перерабатывать и продавать, создавать свои семьи с неигровыми персонажами. Помимо затейливой фермерской работы, вы можете ловить рыбу, создавать ремесленные шедевры и исследовать опасную шахту. Все это можно делать вместе с ребенком: игра поддерживает режим разделенного экрана. Неплохо бы сопровождать игру комментариями, вот, мол, мы посадили семена, что из них вырастает, как урожай потом можно переработать и куда потратить заработанные деньги. Весь год разбит на четыре месяца по 28 дней. Как и в реальной жизни, от сезона зависит конкретный вид выращиваемой культуры и доступность определенных занятий. Поэтому в плане обучения игра имеет множество преимуществ.

Очень популярная серия для совместного прохождения. Простая и душевная игра и один из лучших платформеров для PlayStation. Персонажей можно настроить с помощью разнообразных костюмов и причудливых шляп, есть масса головоломок и интересных заданий. В отзыве пользователь Каталога пишет: «Покупал племяннику, ему уже 8 лет, поиграл пару часов, говорит, одному играть скучно! Хочет поиграть вместе, тогда ему весело! Игра красочная, яркая, очень интересная предыстория!»

Вариант занятия на каникулах для всей семьи. В этом случае тоже нежелательно (да, скорее всего, и не получится), бросать ребенка наедине с кубиками и фишками. Список может быть даже больше, чем в видеоиграх. Настолки изначально ближе к семейному времяпрепровождению. Во что же можно поиграть с детьми? Это классические настолки Uno , «Колонизаторы» , «К аркассон» , «Манчкин» с множеством дополнений и многие другие. На самом деле, любая странная на первый взгляд игра становится веселой, если в нее играть компанией или семьей. Далее мы отобрали самые интересные, на наш взгляд.

Правила легко запоминаются детьми, и сам процесс игры очень захватывает. В отзывах все пользователи довольны, а вместе с ними довольна и вся семья. Причем, судя по всему, настолка подходит для разных возрастов. А еще на карточках прикольные рисунки. Продается также в металлической коробке. Вот что пишут пользователи: «Любимая игра пятилетней дочки, играем с удовольствием всей семьей, правила интересные, весело и полезно. При покупке заказали сразу протекторы на карточки, чтобы не потрепались, очень удобно».





Очень емкая настольная игра в плане предлагаемого контента. Маги, драконы, волшебство и приключения. У каждого героя свои навыки и способности, которые ему нужно развивать в игре, чтобы он мог справится с испытаниями и победить монстров. Правила в ней обширные, но если ребенку помочь, то он сможет вникнуть в игровой процесс не хуже взрослого. Один из главных плюсов — кооперативный режим. Значит, не будет проигравших, а поэтому и обид. Это одна из прелестей таких настолок. Игру хвалят за сюжет и увлекательность. Автор отзыва в Каталоге сравнивает ее с чтением книги. В продаже есть дополнение «Андор. Легенда вторая: Поход на Север» , где игрокам предстоит покорить бушующий океан, исследовать таинственный остров и защищаться от морских чудовищ.





В этой настолке вы будете играть за представителя железнодорожной компании и прокладывать витиеватые маршруты по Европе. Чем длиннее маршрут, тем больше очков вы получаете. Конкуренты, конечно же, будут вам мешать. В отзывах все отмечают легкость правил и очень интересный игровой процесс. Например, вот так описывает впечатление один из пользователей Каталога: «Ребенку 9 лет, очень нравится, да и нам, родителям, тоже. Игра за 1 час не утомляет. В первое время играли каждый день».





Простая семейная игра с красочным иллюстрациями. Вам необходимо будет найти лиса-воришку и поймать его до того, как он спрячется в нору. Помогать вам в этом деле будет специальное устройство для поиска улик. Автор отзыва в Каталоге делится позитивными эмоциями от настолки: «Игра, в которую может играть ребенок, едва научившийся считать до 6 и постигающий основы дедукции. С дочкой начали играть в ее 4 года. Игра попала в самую точку, хотя обычно покупаем игры „на вырост“ и постепенно оттачиваем мастерство. Красочное поле, несложные правила и командная борьба против лиса — то, что нас подкупило. В комплекте с игрой идет уникальное игровое устройство — „дешифратор“ — фишка, от которой дети в восторге. Дочке 5, и она до сих пор не против вернуть пирог и наказать похитителя!»





Еще одна кооперативная игра, которую лучше всего описывает пользователь Каталога: «Раньше моя дочь очень не любила проигрывать и переживала. А тут мы все либо проиграли, либо выиграли. Плюс данная игра учит работе в коллективе, когда нужно ради общей цели выполнять ту или иную функцию. Например, когда в детстве играли во дворе в футбол, все хотели быть нападающими и никто не хотел становиться в ворота. Так и тут: кто-то будет лечить все города, а кто-то только поставлять карточки и т. д. У этой игры очень высокая реиграбельность. К тому же героев мы всегда выбираем рандомно, это позволяет играть разными командами. Игра имеет несколько уровней сложности, самому можно выбирать количество карт „Эпидемия“ в колоде. Небольшой, но плюс: моя дочь в 6 лет благодаря игре выучила все города с карты, поэтому легко найдет, где находится Лима, а где Хартум и Багдад».





«Запретный остров» погружает в мир приключений на богом забытой земле, где необходимо найти древние артефакты до того, как остров будет поглощен океаном. В отзыве отмечают, что игра подходит в качестве первой домашней настолки. «Игра с 8 лет, но дочь 7 лет освоила легко. Очень полезная игра для детей: развивает чувство коллективизма, внимание, логику. Играем пару раз в неделю точно, бывает, и чаще. Всегда неожиданное развитие событий не дает игре надоесть. Интересный сюжет, все продумано, но нужно внимательно читать инструкцию. Материалы хорошие, карточки не стираются. Коробочка металлическая. Однозначно будем играть дальше и покупать другие настольные игры. Во всяком случае это лучше, чем если бы ребенок залипал в планшете или смартфоне», — пишет пользователь в отзыве.





Список можно привести довольно большой, но лучше всего опираться на настоящий игровой опыт. Поэтому напишите в комментариях, в какие игры на приставках вы играете со своими детьми и какие настолки в вашей семье самые любимые.