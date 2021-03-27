В Минске открылся тикток-парк. Сходили туда с видеоблогерами, заодно поговорили о трендах и «рекламных» деньгах (видео)

Источник материала: Onliner

Вы ведь слышали про TikTok? Только не говорите, что нет… Сегодня это одна из самых популярных соцсетей в мире, где 15-секундные ролики набирают миллионы просмотров, а их авторы за раз зарабатывают столько, сколько обычный белорус не найдет в своей заначке на черный день. Крупные бренды стремятся засветиться там, музыканты продвигают в сервисе свои треки, а политики используют его для агитации в предвыборных гонках. У нас тоже потихоньку начинают понимать, каким потенциалом обладает эта соцсеть. В начале марта в Минске появился тикток-парк — место, где за два часа можно снять видео в двадцати разных локациях — от старой советской квартиры до… пляжа. Побывали там вместе с начинающими тиктокерами и посмотрели, что к чему.





Идея организовать в городе новое нетипичное пространство пришла основательнице юридической фирмы Яне Мищук и видеографу Антону Антилевскому не сразу: вначале они хотели открыть обыкновенную фотостудию. Долго искали помещение, уже совсем отчаялись, как вдруг наткнулись на концепцию тикток-парка в США. Вдохновились и решили сделать то же самое у нас.

Пристанище для зумеров находится на нижнем уровне медленно, но верно пустеющего торгового центра «Столица». Казалось бы, не самое лучшее место для того, чтобы, как выражаются чиновники, привлечь молодежь.





— Мы понимали, что клиентов будем искать сами, не надеялись на случайных прохожих, — рассказывает Яна. — Само помещение устраивает нас по многим параметрам: адекватная цена, хорошее расположение… Удобно добираться и на общественном транспорте, и на своем автомобиле: для посетителей в течение двух часов предусмотрена бесплатная парковка. Рядом с нами — зоны отдыха. Есть где перекусить…

По словам девушки, за неполный месяц их посетило уже 200 человек.





И все-таки что представляет собой тикток-парк? Это комната размером 190 «квадратов», разделенная на 20 тематических зон, в которых можно снимать фото- и видеоконтент. У каждой — свой уникальный дизайн. Владельцы смонтировали все мини-студии всего за три недели. Поэтому время от времени они будут добавлять новые локации: все-таки тренды меняются очень быстро.

Одновременно в парке могут присутствовать 15 незнакомцев (учитывая, какими общительными бывают тиктокеры, незнакомцами они будут оставаться недолго). Если приходит большая компания и арендует пространство сугубо для себя, вместимость увеличивается до 30 человек.





Создатели уверяют: несмотря на название, проект рассчитан не только на блогеров.

— Бренды могут снимать здесь свою продукцию для соцсетей и каталогов, обычные люди — устраивать фотосессии или даже организовывать праздник. У нас для этого есть отдельная комната, где можно накрыть стол. В дальнейшем хотим проводить мастер-класс по фото- и видеосъемке. Это очень удобно: послушали теорию — и сразу же отработали ее на практике.







Яна и Антон вложили в свой тикток-бизнес $10 тыс. Надеются, что затраты окупятся уже через полгода. Получится ли, считайте сами. Двухчасовое пребывание в парке стоит 20 рублей. В стоимость включена возможность свободно перемещаться по всем фотозонам, пользоваться раздевалкой, кольцевыми лампами и реквизитом. За отдельную плату можно арендовать профессиональное оборудование, заказать услуги фотографа. Если хочется снять весь парк только для себя любимого, придется выложить по 300 рублей за каждые два часа.

А теперь узнаем, что думают о парке сами тиктокеры. Вместе с нами тестить локации будут Андрей Белоусов ( raze_iam ), Иван Дьяченко ( mnimyy ) и Елизавета Циуля ( imelizzz ). На троих у ребят почти 700 тыс. подписчиков. Андрей из них самый старший — ему 21, Лизе всего 18. Все они студенты.





— Снимаем контент с юмором — разные жизненные ситуации, знакомые каждому. Иногда в них проскакивает какой-то социальный подтекст. Например, один человек стоит курит, бросает бычок на землю, а второй поднимает и выбрасывает его в мусорку. Порой такое залетает в тренды (наиболее просматриваемые ролики. — Прим. Onliner), — объясняет Андрей. — Идеи могут появиться из ниоткуда, могут попасться на глаза в самом приложении— здесь все друг за другом повторяют. Главное — найти какую-то свою фишку, которая будет отличать тебя от других.





А вот как попасть в эти самые рекомендации, белорусы и сами не до конца понимают: слишком загадочные у сервиса алгоритмы.

— Иногда снимаешь контент по 6—7 часов, иногда и целую неделю, и он не заходит людям. А бывает, сделаешь что-то за пять минут — и набираешь миллионы просмотров, — пожимает плечами Иван.





Интересуемся, приносят ли эти виртуальные миллионы хоть какие-то реальные сотни и тысячи в условных единицах.

— Где-то с 40 тыс. подписчиков приходят рекламодатели и предлагают сотрудничество. Помню свой первый заказ: нужно было просто подвигаться под новый трек Тимы Белорусских. Мне заплатили всего 5 рублей. Я тогда работал билетером в кинотеатре и был рад даже такой сумме. Ведь это означало, что меня заметили. Во второй раз я поднял цену до 7 рублей. Потом пообщался с более популярными ребятами, понял, что бренды специально ищут начинающих блогеров, которые еще не знают себе цену, и задешево покупают у них интеграцию. После этого я изменил свой подход к делу, — улыбается Андрей.

Сейчас парень ежемесячно зарабатывает на своих соцсетях заветные «по 500», его друг получает чуть меньше, а подруга пока только набирает обороты.





Что ж, посмотрим, получится ли залететь в тренды, заливая видео прямо из тикток-парка. Может, тут какая-то особая атмосфера? Тем более что со стороны все выглядит просто: придумал— снял — отредактировал — опубликовал. И все это можно сделать на своем смартфоне. А в нашем случае еще и из-за фона париться не надо: их тут 20, и выглядят они уж точно лучше, чем голая стена или мамина штора.





Но нашим тиктокерам это, наоборот, поначалу мешало: слишком много всего, да все не то.

— Мы привыкли снимать в более естественных условиях, приближенных к реальной жизни: в квартире, на улице. Хотя фотозоны тоже выглядят прикольно, можно под звук что-то снять (в TikTok пользуются популярностью ролики, в которых люди просто открывают рот под музыку, синхронизируя движение губ с текстом песни, либо танцуют, либо выполняют и то и другое одновременно. — Прим. Onliner), — Андрей решает, что ему тоже стоит попробовать, хоть такие видео и не его формат.





Казалось бы, что сложного в том, чтобы просто немного подвигаться под музыку? Как минимум то, что во время съемок нужно обращать внимание на множество деталей: правильно выстроить кадр, успокоить трясущиеся руки и выдать яркую эмоциональную реакцию. А если ролик разговорный, надо еще и текст запомнить и не запнуться, пока отыгрываешь его на камеру.





Угадайте, сколько роликов мы отсняли за два часа. Три. И даже не спрашивайте, сколько дублей мы сделали. Узнать, сколько пользователей оценили наши старания, можно здесь , здесь и здесь .

В конце ребята поделились мыслями о том, стоило отдавать 20 рублей за вход в парк или лучше было остаться дома и снимать контент там.

— Конечно, в ролике важна локация, но еще важнее — хороший свет и звук. Со светом здесь проблем нет, а вот со звуком… Здесь слишком шумно. Если одновременно будут записывать видео несколько человек, они могут друг другу мешать. Придется много раз переснимать… — выносит свой вердикт Андрей.





— Раз люди сюда приходят, значит, спрос есть. Правда, мне кажется, что со временем парк превратится в обычную фотозону и перестанет быть павильоном для съемок в TikTok. У нас он еще не так популярен, — делится мнением Иван. — По-моему, год назад подобная студия открывалась в одном из ТЦ. Она поработала пару месяцев и закрылась. Возможно, тогда это было еще менее востребованно, чем теперь.

Ну а мы лишь добавим, что тикток-парк работает каждый день с 10:00 до 22:00. Предварительная запись обязательна.