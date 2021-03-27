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Большой БЧБ над «Каскадом». Что происходит в субботу в Минске. Онлайн

27.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

«Салiдарнасць» следит за развитием событий 27 марта – второй день после Дня Воли.

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Накануне обыск дома у гродненского медиаменеджера Ирины Новик шел четыре часа и закончился около 00.30. Следователь и два оперативных сотрудника изъяли ноутбук и телефон. Сама она на свободе, она дала подписку о неразглашении, сообщает Hrodna.Life.

Ирина Новик – журналистка и редактор спецпроектов этого гродненского издания. Она проходит свидетелем по уголовному делу против руководителя Городского центра жизни Павла Можейки («Умышленные действия, направленные на реабилитацию и оправдание нацизма»). Павел после допроса в СК был доставлен в СИЗО гродненской тюрьмы на 72 часа, передачу для него принять отказались до вторника, сообщает Белсат

***

С самого утра над жилым комплексом «Каскад» развевается большой БЧБ-флаг. Доброе утро:)

Большой БЧБ над «Каскадом». Что происходит в субботу в Минске. Онлайн

Большой БЧБ над «Каскадом». Что происходит в субботу в Минске. Онлайн

Большой БЧБ над «Каскадом». Что происходит в субботу в Минске. Онлайн

Обыск у Почобута, водометы в Минске, задержания на улицах. Что происходило в День Воли

 

 
Теги: Минск
 
 
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«Салiдарнасць» следит за развитием событий 27 марта – второй день после Дня Воли.
 
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