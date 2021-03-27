Беларусь отстранили от «Евровидения-2021». Латушко: «Мы отобрали очередную «игрушку»

Источник материала: Салiдарнасць

Представленная Беларусью песня вновь не соответствует правилам, и поэтому страна не будет участвовать в конкурсе в этом году.





Организаторы песенного форума рассказали, что 10 марта обратились с просьбой к Белтелерадиокомпании, отвечающей за участие Беларуси в конкурсе, сделать все возможное для участия страны в «Евровидении-2021» — то есть внести правки в старую песню или представить новую, сообщает TUT.BY .

— После этого Белтелерадиокомпания представила новую песню тех же артистов в согласованные сроки. Новую заявку тщательно изучили, чтобы оценить ее право на участие в конкурсе, — говорится в заявлении.

Однако организаторы пришли к выводу, что новая заявка также нарушает правила конкурса.

— Поскольку Белтелерадиокомпания не смогла подать подходящую заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни «Евровидение» в мае, — подытожили организаторы.

Эйсмонт: «Политически мотивировано»

Отстранение Беларуси от участия в «Евровидении-2021» прокомментировал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. Его опубликовал телеграм-канал ОНТ.

— Решение о нашей дисквалификации — политически мотивировано, чего так не любит (мы то знаем, что любит) Европейский союз. Мы состоим в ЕВС, в нем и будем, я думаю, состоять. На них просто надавили политики и хейтеры в социальных сетях. Кто это сделал? Посмотрите наш последний выпуск программы «Понятная политика». Белорусские невероятные и диаспора даже подготовили шаблоны комментариев для соцсетей международных организаций. Группа «Галасы ЗМеста» вошла в историю и, на мой взгляд, Беларусь выиграла это Евровидение!

Латушко: «Мир и дальше должен игнорировать преступный режим»

Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко также высказался о решении Европейского вещательного союза.

— Беларусь заслуживает участвовать в Евровидении только тогда, когда в стране будут соблюдать права человека. Мир и дальше должен игнорировать преступный режим – как это и происходит. Это еще один сигнал о токсичности диктатора – никто не хочет быть с ним связан.

Как бывший министр культуры я знаю, какое внимание нелегитимный уделяет назначению участника конкурса, выбору песни и участию в Евровидении. Сам он всегда смотрит конкурс в одной из 18 резиденций.

Поэтому с уверенностью могу сказать, что мы отобрали очередную «игрушку». Невозможно одной рукой уничтожать национальную культуру и репрессировать деятелей белорусской культуры, а другой пытаться влезть в европейский конкурс.

По словам политика, сотрудничество НАУ и Фонда культурной солидарности дало свои результаты: «Мы также благодарны участникам Европейского вещательного союза, белорусской диаспоре и депутатам Европарламента, которые поддержали инициативу Фонда и НАУ. И призываем страны-участницы Евровидения к солидарности с Беларусью во время конкурса».