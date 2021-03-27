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Белорусский агитпроп лишился еще одной площадки - «Евровидения»

27.03.2021 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Беларусь не будет представлена на международном конкурсе песни «Евровидение-2021», который пройдет в мае в Роттердаме.

Такое решение 26 марта принял Европейский вещательный союз (ЕВС).

В специальном сообщении ЕВС говорится, что новая композиция группы «Галасы ЗМеста», представленная Белтелерадиокомпанией вместо первоначального варианта, также не соответствует правилам конкурса и поэтому была отклонена, передает Интерфакс-Запад.

Коллектив из Барановичей «Галасы ЗМеста» должен был представлять Беларусь на «Евровидении-2021» по решению Белтелерадикомпании, которая как член ЕВС занимается национальным отбором на конкурс.

Однако в композиции «Я научу тебя» организаторы конкурса увидели политический подтекст. Композиция была отклонена, а Белтелерадиокомпании было предложено заменить композицию. Однако, как видим, новый вариант, по мнению организаторов, оказался не лучше.

Беларусь участвует в «Евровидении» с 2004 года. В этом году страна впервые не будет представлена на этом конкурсе.

 
 
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Беларусь не будет представлена на международном конкурсе песни «Евровидение-2021», который пройдет в мае в Роттердаме.
 
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