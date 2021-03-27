Лукашенко не пойдет на переговоры с оппозицией – Озимко

высказал политический обозреватель, публицист, старший советник в «Евразийском партнерстве» Кирилл Озимко, комментируя заявление главреда «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова о намерении Лукашенко провести переговоры с оппозицией при участии ОБСЕ под руководством Швеции. Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга»политический обозреватель, публицист, старший советник в «Евразийском партнерстве», комментируя заявление главреда «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова о намерении Лукашенко провести переговоры с оппозицией при участии ОБСЕ под руководством Швеции.





«Власть взяла прямой и жесткий курс на сохранение полного контроля над республикой. Зачем ей в таком случае что-то обсуждать с оппозицией?» - задается вопросом политолог.





Озимко подчеркивает: даже разговоры о возможных переговорах со Светланой Тихановской и её окружением во власти, наверняка, воспримут как проявление собственной слабости и подарок серьезных козырей для оппозиции.





«При том, власть воспринимает Светлану Тихановскую и её окружение как лиц, пытающихся “дестабилизировать и развалить страну”, а не как политических оппонентов, с которыми надо вести переговоры», - добавил он.





К тому же, отмечает Озимко, сейчас у власти нет необходимости вести переговоры со своими оппонентами и по той причине, что протесты «сдулись», и ситуация в республике постепенно идёт к стабилизации.





«Россия и Китай четко обозначили поддержку Минска на международной арене. В августе, например, вероятность переговоров была выше, чем сейчас», - указал он.

Резюмируя, политолог заявил, что гипотетически, в существующих условиях власть может пойти на переговоры, но только в том случае, если она сама их предложит и проведет по собственным правилам.





Напомним, что главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сделал резонансное заявление о том, что готовятся переговоры властей Беларуси с оппозицией при участии ОБСЕ под руководством Швеции.