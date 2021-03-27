ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ученые выяснили, почему человеческий мозг такой большой

27.03.2021 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

За размер мозга отвечает скорость активации гена ZEB2, считают исследователи.



© Фото: jesse orrico, Unsplash

Размер человеческого мозга принципиально отличается от мозга шимпанзе и других обезьян. Британские биологи в ходе нового исследования установили причину такой особенности. Оказалось, пишет tvzvezda.ru, что скорость превращения стволовых клеток во время формирования мозга в зародыше у человека существенно ниже. Результаты научной работы опубликованы в журнале Cell.

В мозге человека примерно в три раза больше нейронов, чем у высших приматов. При этом строение генов, управляющих ростом мозга, практически идентично как у человека, так и у шимпанзе.

В ходе эксперимента Мадлен Ланкастер из Кембриджского университета и ее коллеги воссоздали процесс, который протекает внутри эмбрионов людей и высших приматов при развитии мозга. Для этого исследователи создали условия, имитирующие среду внутри зародыша, и вырастили при помощи стволовых клеток миниатюрное подобие мозга.

Оказалось, что нейроны человека, приматов и грызунов в зародышах развиваются по-разному: медленнее - у людей и шимпанзе, быстрее - у крыс и мышей. Этот процесс у грызунов занимал менее суток, у шимпанзе и горилл - около пяти дней, у человека - порядка недели.

Скорость развития нейронов в зародышах ученые связали с активностью гена ZEB2 и связанных с ним участков ДНК. Так, у приматов он начинает активироваться раньше, у людей - позже. Биологи доказали свою гипотезу, искусственно замедлив включение этого гена в клетках горилл и простимулировав его активацию в стволовых клетках человека. Что привело к существенному увеличению в размерах искусственно выращенного мозга горилл и к обратному результату в человеческой ткани мозга
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За размер мозга отвечает скорость активации гена ZEB2, считают исследователи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Топ потрясающих красоток-актрис, которые родом из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by