Что скрывается за привычкой грызть ногти? Врач отвечает на простой вопрос

Источник материала: Tut.by

Привычка грызть ногти появляется, как правило, у детей примерно в возрасте четырех лет. И сама по себе она вряд ли пройдет, рассказывает дерматовенеролог Вероника Емельянчик. Почему грызть ногти небезопасно? Врач отвечает на « Простой вопрос ».

Вероника Емельянчик Врач-дерматовенеролог второй категории

— В медицине привычка грызть ногти и кожу вокруг них называется онихофагией. Навязчивое обкусывание может быть выражено несколькими формами, например, когда разрушаются ногти и околоногтевые валики (онихотилломания) или когда человек грызет не только ногти, но и губы (онихохейлофагия).

У медиков много предположений по поводу того, почему человек грызет ногти, — от реакции на стресс (самое популярное) до привычки, которая досталась от родителей. Могут влиять очень многие факторы: предрасположенность к неврозам, напряженность и неспособность расслабиться, тревожность, излишняя озабоченность, низкая самооценка, психологическая травма, неумение, нежелание или невозможность проявлять эмоции открыто, неумение разрешать конфликтные ситуации, нежелание расставаться с детством и даже потребность организма в определенном белке — кератине (из него состоят ногти) и т.д.

В моей практике такое самоповреждающее поведение пациентов чаще всего связано с желанием «уйти» от мучительных чувств, оно становится своеобразной «уловкой». Физическая боль действует как средство отвлечения от эмоциональной боли. Иногда покусывание ногтей бывает и желанием прекратить переживание волнения, беспокойства, тревоги, фобий и других навязчивых состояний.



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Грызу — и что тут такого?

— Последствий от такого действия предостаточно. Во-первых, это не гигиенично и может послужить причиной ряда заболеваний. Помимо бактерий и грибков под ногтями могут находиться даже яйца глистов (особенно частая проблема у детей).

Во-вторых, из-за обкусывания ногтей разрушается ногтевое ложе. Ноготь со временем необратимо укорачивается и может превратиться в торчащий из пальца «пенек». В уголках ногтей при этом могут образовываться кровоподтеки, которые тут же атакуют бактерии. Грызть покрытые лаком ногти вредно вдвойне. Большинство лаков содержит формальдегид — ядовитое вещество, которое не стоит «съедать».

В-третьих, во время откусывания ногтевой пластины вполне реально повредить зубную эмаль. Еще можно поранить десны, слизистую языка и тут же инфицировать рану: стафилококки из-под ногтей поработают над развитием стоматита во рту.

Что можно сделать, чтобы перестать

— Привычка грызть ногти зачастую имеет корни в психологических проблемах. Поэтому самый верный способ — попытаться контролировать себя каждый раз, когда хочется грызть ногти. Если не получается, разобраться со специалистом (психолог).

Помочь может смазывание ногтей различными веществами с плохим вкусом и запахом (например, горчицей. При этом не стоит использовать вещества, которые могут привести к раздражению кожи). Может сработать заклеивание ногтей пластырем. Для женщин неплохой результат дает наращивание испорченных ногтей (но для девочек младшего и подросткового возраста наращивание запрещено, их нужно учить правильно ухаживать за ногтями).