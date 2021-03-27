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«Обувка», «Гном» или «Рогатка»? Пройдите непростой тест по нелепым названиям оружия

27.03.2021 09:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Веками оружию давали героические и пафосные имена — смерть, которую несут вооружения, плохо ассоциировалась с чем-то смешным или легкомысленным. Только СССР в 20 веке сломал систему — смертоносные произведения инженерного искусства назывались порой так, что хоть плачь, хоть смейся. 42.TUT.BY предлагает пройти непростой тест по абсурдным и нелепым названиям оружия.

 
 
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Фантазия оружейников зачастую разыгрывалась так, что смертоносные вооружения получали самые смешные и глупые имена.
 
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