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«Обувка», «Гном» или «Рогатка»? Пройдите непростой тест по нелепым названиям оружия
Источник материала: Tut.by
Веками оружию давали героические и пафосные имена — смерть, которую несут вооружения, плохо ассоциировалась с чем-то смешным или легкомысленным. Только СССР в 20 веке сломал систему — смертоносные произведения инженерного искусства назывались порой так, что хоть плачь, хоть смейся.
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Фантазия оружейников зачастую разыгрывалась так, что смертоносные вооружения получали самые смешные и глупые имена.
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