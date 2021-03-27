Топ потрясающих красоток-актрис, которые родом из Беларуси

Источник материала: Tut.by

27 марта — Всемирный день театра. В последний год — период пандемии — мы стали гораздо реже бывать в зрительном зале храма Мельпомены. Однако этот срок, благо, оказался ничтожно малым для того, чтобы мы позабыли как выглядят наши любимые актеры. Поэтому сегодня мы представляем нашу редакционную подборку самых красивых белорусских леди, играющих на театральных подмостках и в кино. Хотите обсудить? Поехали.

Зоя Белохвостик

Зоя Валентиновна не только одна из красивейших, но и талантливейших актрис нашей эпохи. Принадлежащая к самой знаменитой белорусской творческой династии (прадед — известнейший актер Глеб Глебов, отец — звезда Купаловского театра Валентин Белохвостик, — Прим.ред.), она успела сыграть десятки ролей, которые вошли в учебники профильных ВУЗов. И, что невозможно не заметить, время абсолютно не властно над этой женщиной.

Без помощи пластических хирургов Зоя Валентиновна выглядит совершенно роскошно и ярко, что дало ей возможность до 40 лет играть юную девушку Павлинку в одноименной пьесе Янки Купалы, носить невероятное мини в постановке Николая Пинигина «Ревизор» и сниматься в рекламе ювелирных брендов без ухищрений фотошопа.

— Я считаю профессию актера противоестественной. Многие даже не представляют, какой это адский эмоциональный труд, — признавалась Зоя. — «Над вымыслом слезами обольюсь»… Мы выходим на сцену и эксплуатируем свою нервную систему, издеваемся над собой. И так день за днем. Но психотерапевтический эффект в искусстве все-таки есть. Когда работа получается, находит настоящий отклик у зрителя, когда слышно дыхание зала и звучат аплодисменты, это приносит огромное удовлетворение и невероятно стимулирует к творчеству.

Великая Коко Шанель говорила: «В 20 лет у вас лицо, которое дала вам природа; в 30 лет у вас лицо, которое вылепила вам жизнь; а в 50 у вас лицо, которого вы заслуживаете». В нашем случае Шанель права на все 100.

Людмила Хитрова

Прима-балерина и ведущий мастер сцены Большого театра. Блистательная Жизель и Золушка в одноименных балетных постановках, Ева в «Сотворении мира», Джульетта в «Ромео и Джульетте», Анна в «Витовте», Одетта-Одиллии в «Лебедином озере». Ей рукоплескали и признавались в любви тысячи зрителей по всему земному шару, в том числе избалованная публика Великобритании, Италии, Германии, Испании, Франции и даже Южной Кореи.

Эта хрупкая красавица не побоялась испортить свою фигуру и карьеру и отважилась, в отличие от многих других коллег-балерин, на рождение ребенка. И ни о чем не жалеет:

— Узнав о беременности, не испугалась. Мне было 28. Понимала, что карьера рано или поздно закончится, а ребенок будет моим продолжением. Решение на время оставить театр приняла сразу, а вот привыкала к нему постепенно. На втором месяце перестала выступать. Повезло, что беременность совпала с окончанием театрального сезона: пропустила лишь один. После рождения малыша лишние килограммы ушли сами собой. Продолжала поддерживать физическую форму, а когда сыну исполнилось полгода, вновь вышла на сцену.

Полина Сыркина

Полина — белорусская звезда российских сериалов (если полистаете ее инстаграм, убедитесь, что девушка не забыла корни и переживает за события в стране). В детстве она не мечтала о профессии актрисы, а нацеливалась на физико-математический факультет. Но потом передумала, и мы могли наблюдать ее на подмостках СХТ. А потом красивая и талантливая голубоглазая блондинка приглянулась московским кинопродюссерам и стала получать главные роли в ТВ-шоу.

И сегодня за ее плечами немало сыгранных главных ролей в картинах, которые выходят в прайм-тайм на канале «Россия». И таких проектов у Полины 4−5 в год. Держать себя в отличной форме ей помогают регулярные занятия фитнесом, строгая диета и увлечение вегетарианством.

Валерия Арланова

Валерия — заслуженная артистка и главная звезда Театра-студии киноактера. В детстве хотела «стать Аллой Пугачёвой». Потом желания немного скорректировались, и девушка поступила в Белорусскую академию искусств. И вот с 1996 года она служит в Театре-студии киноактера и регулярно снимается в кинофильмах и сериалах.

Сердце красавицы много лет назад завоевал известный режиссер Александр Ефремов. «Дом лишь тогда крепость, когда в нём не гуляют сквозняки и не открыты настежь окна» — говорит Валерия о семейном счастье. И добавляет:

— Саша — умнейший человек, талантливый режиссер, мне всегда приятно, когда он приглашает меня в свои постановки. Но влиять на него и просить для себя роли я никогда не буду. Только если он сочтет мое участие в каком-либо спектакле или фильме нужным. У Саши масса постановок без меня, я не его личная актриса. Однако некоторые уверены, что я только и делаю, что «влияю». Говорят: «Ну давай, повлияй на него».

Я отвечаю: «Вы что, смеетесь?». Я уважаю себя и уважаю близкого человека. Кто-то из опытных коллег когда-то сказал, что быть женой главного режиссера — это отдельная специальность, профессия, и в этом даже больше минусов.

Анна Семеняко

Одна из самых многообещающих молодых белорусских актрис. И одна из самых эффектных. В Республиканском театре белорусской драматургии, где она работает, у Анны одни главные роли. Причем в самых рейтинговых и кассовых спектаклях: «Шлюб з Ветрам», «Сирожа», «Бетон», «Паляванне на сябе».

— У меня нет такой роли мечты. Раньше была, а сейчас мне все интересно. Когда я училась в академии, мне хотелось сыграть Настасью Филипповну из «Идиота» Достоевского. Сейчас я понимаю, что из любого персонажа можно достать что-то интересное и насладиться этим.

Вероника Пляшкевич

Уроженка Жодино, с легкостью покорившая белорусские театральные подмостки и российский кинематограф. А еще обладательница великолепной внешности, абсолютного слуха и прекрасного голоса. Могла бы стать звездой эстрады, но все же выбрала театральный факультет.

Ведущая актриса столичного драмтеатра имени Горького. Здесь ей посчастливилось сыграть роли в спектаклях, о которых многим актрисам приходится только мечтать: «Укрощение строптивой», «Трехгрошовая опера», «Валентинов день», «Раскиданное гнездо».

Юлия Кадушкевич

Коллега Вероники Пляшкевич — девушки играют на одних подмостках. А также известная киноактриса и известная ведущая. Красивая и талантливая блондинка с васильковыми глазами несомненно запомнилась зрителям по постановкам «Дзяды» независимого Театра «Ч», «Доходное место», «Укрощение строптивой» и «Мнимый больной» Национального академического драматического театра имени М.Горького.

— Есть, правда, одна несбыточная мечта. Эту роль я никогда не получу — она мужская. Но мне очень близок и дорог образ князя Мышкина из «Идиота» Достоевского. Он любит людей, жизнь, он наивный и открытый, и когда его унижают, он жалеет своих обидчиков и стремится помочь им — в первую очередь стать лучше, увидеть красоту вокруг них. Выбирать роли у меня пока что возможности нет. Но, к счастью, мне предлагают только те, которые созвучны с моим пониманием жизни.

Валентина Гарцуева

Валентина Гарцуева — еще одна героиня-поговорка из нашего сегодняшнего рейтинга. Поговорка про «яблоко от яблони» — в лучшем из смыслов. Валентина — дочь красавицы-актрисы Зои Белохвостик и талантливейшего режиссера Александра Гарцуева.

Несомненно девушке понадобилось немало решительности, чтобы продолжить семейную династию. Но она с честью справилась с этим испытанием, доказав, что унаследовала не только аристократическую внешность, но и актерский талант. Сегодня, после скандального массового увольнения из Национального академического театра имени Янки Купалы, она блистает в постановках творческой группы «Купалаўцы».

Маргарита Левчук

Пожалуй, одна из самых популярных оперных героинь русско- и белорусскоязычного медийного пространства. Обладательница шикарного голоса и такой же фигуры, чувства юмора, внешности, харизмы — этот список можно перечислять бесконечно. Экс-солистка Большого театра в минувшем году покинула страну и теперь блистает на театральных подмостках в Вильнюсе.

— Постоянно не покидало ощущение, что я нахожусь в советском театре начала 50-х годов. Очень закостенелый подход к работе, очень не хватало свободы. Образно: бьешься головой о стену, но тебя никто не слышит — такая система. А я не хочу жить в системе. Я петь хочу.

Но поклонникам Марго расстраиваться из-за расставания с кумиром не стоит. Ведь музыкальные ролики на YouTube-канале девушки выходят с завидным постоянством.

Людмила Сидоркевич

Не только одна из самых красивых белорусских актрис, но и женщина, узнавшая тайну вечной молодости. Мало кто подозревает, что «Снегурочка», которую играет Сидоркевич, разменяла шестой десяток.

Да и в других ролях эта стройная, молодая и привлекательная женщина невероятно хороша. И дело тут, сами понимаете, не только во внешности: «красивые глаза» не смогли бы четверть века «тянуть» большую часть репертуара Республиканского театра белорусской драматургии:

— Вряд ли бы меня звали на какие-то роли, если бы я не была способна их играть. Поэтому, с одной стороны, это закономерность, ведь за столько лет в театре я имею большой опыт, что называется, заслужила. Но с другой стороны, конечно, присутствует удача. И мне приятно, что режиссеры хотят работать именно со мной. Но вся актерская судьба — это и есть сочетание труда и череды случайностей.