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Рыбаки спасли плавающего на льдине мальчика с помощью спиннинга – видео
27.03.2021 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
11-летний мальчик стоял на тонкой льдине примерно в 20 метрах от берега, когда его заметили любители рыбной ловли. Одному из них пришло в голову поймать ребенка на льдине с помощью спиннинга.
Ричард Горда бросил парню леску, как только ребенок поймал ее, рыбак стал интенсивно сматывать катушку. Меньше чем за минуту мужчине удалось притянуть "путешественника" обратно на "большую землю". На берегу двое других мужчин помогли мальчику забраться на сушу.
На своей странице в Facebook Горда отметил, что не считает свой поступок подвигом. "Нет никакого подвига, мы просто оказались там в нужный момент. Тот факт, что я бросил и ударил в первый раз, мы должны благодарить Бога. Возможно, не было другого шанса. Лед трещал под мальчиком", - написал Горда.
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