Сотрудники сети «Домашний» жалуются, что их подталкивают к добровольному увольнению. А что, если не согласятся?

Источник материала: Onliner

Сеть «Домашний» уходит с рынка торговли, но оставляет за собой шлейф долговых обязательств и неисполненных условий договоров, в том числе трудовых. В редакцию поступило сообщение от сотрудников закрывающихся магазинов. Люди уже все понимают и готовы остаться без работы, но на каких условиях они должны это делать?

Итак, сегодня сеть «Домашний» представляет из себя остатки из остатков примерно десятка юрлиц. Там уже несколько недель идет ликвидация, магазины закрываются по очереди. В те, что еще работают, свозят остатки товаров из уже закрытых. Туда же приходят представители новых хозяев (приобретших право аренды торговых сетей) — описать оборудование, осмотреть новый актив.

Это не первый раз, когда магазины меняют вывески. Часто команда сотрудников тоже переходит «по наследству», перезаключая трудовые договоры (или не перезаключая, если условия им не подходят). В случае с «Домашним» в редакцию поступила информация, что структурное руководство «холдинга» юрлиц использует, кроме прочего, тактику мягкого давления, подталкивая к увольнению по собственному желанию.

— Нам доводят планы по увольнению и спрашивают об их выполнении, — рассказали в администрации одного из закрывающихся магазинов. — По мнению руководства, может остаться только несколько человек для закрытия магазина, остальных нужно уговорить уволиться. Никаких альтернатив по переводу на другое место работы они предложить уже не могут, поэтому просто настаивают: не подпишете увольнение — можете не увидеть и последней зарплаты, мол, юрлицо будет банкротиться, сами понимаете, не известно, когда получите деньги от банкрота: «Девочки, надо уходить по-хорошему, вам же нужны рекомендации, вам еще искать другую работу…»

Не все «девочки» и «мальчики» согласны с такой постановкой вопроса.

Комментарий юриста: «Логика работодателя понятна, но решение — за работником»

— Если предприятие ликвидируется, то за этим следует увольнение сотрудников по пункту 1 статьи 42 Трудового кодекса. То есть у нанимателя есть все основания желать расстаться с работниками досрочно, в связи с истечением срока контракта или по соглашению сторон. Если он этого не сделает, то придется платить выходное пособие (не менее 3 среднемесячных заработков), — рассказала юрист Светлана Семенихина .

— А можно более?

— В отдельных организациях могут быть коллективные договоры, которыми прописываются еще бо́льшие условия — например, 5 зарплат.

Отдельно (это при любом развитии событий) выплачиваются отпускные и делается окончательный расчет.

— Влияет ли на процесс выплаты форма ликвидации, в частности банкротство?

— Это может растянуться во времени, но не обязательно. Выплаты долгов по трудовым договорам фактически являются первой-второй очередью для должника.

Если людям интересно получить полную выплату, они готовы подождать и не принимают во внимание какие-то «рекомендации» по поводу их будущего, то смысла увольняться нет. Если хочется не растягивать этот процесс и поскорее устроиться на новую работу, тогда можно увольняться, забирая одну последнюю зарплату.

Представители сети «Домашний» давно ничего не комментируют СМИ, но, если решатся, мы опубликуем позицию компании.