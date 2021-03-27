Опальный художник Алесь Пушкин вернулся в Беларусь и на свободе

Источник материала: Салiдарнасць

Он отбывает карантин после возвращения из-за границы.





Художник Алесь Пушкин, на которого завели уголовное дело, на свободе. Информация об этом накануне поздно вечером появилась на его странице в Facebook .

— Алесь Пушкин на свободе. Его не задерживали (пока), хоть и завели уголовное дело. Он возвращается из аэропорта в родной Бобр. Яму предписано находится на карантине 10 дней по месту прописки, — сообщили в соцсетях.

Художник прилетел из Киева вечерним рейсом, где принимал участие в выставке белорусских художников «Кожны дзень. Мастацтва, салідарнасьць, супраціў». После 21 часа он прошел пограничный контроль в национальном аэропорту Минск и после перестал выходить на связь.

Напомним, накануне прокуратура провела проверку выставки Алеся Пушкина в «Центре городской жизни» в Гродно. Проверка была связана с портретом участника белорусского национально-освободительного послевоенного сопротивления Евгения Жихаря, изображенного с автоматом.

В результате 26 марта на руководителя гродненского «Центра городской жизни» Павла Можейко и художника Алеся Пушкина завели уголовное дело за совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма, по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса.

Известный белорусский журналист и руководитель «Центра городской жизни» Павел Можейко в пятницу был вызвал на допрос в Гродненскую прокуратуру, откуда не вернулся. Он задержан на трое суток.

Как сообщает Радыё Свабода , Алесь Пушкин перед вылетом из Киева знал, что против него заведено уголовное дело, однако он не рассматривал вариант остаться в Украине.