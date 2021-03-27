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Опальный художник Алесь Пушкин вернулся в Беларусь и на свободе
27.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Он отбывает карантин после возвращения из-за границы.
Художник Алесь Пушкин, на которого завели уголовное дело, на свободе. Информация об этом накануне поздно вечером появилась на его странице в
— Алесь Пушкин на свободе. Его не задерживали (пока), хоть и завели уголовное дело. Он возвращается из аэропорта в родной Бобр. Яму предписано находится на карантине 10 дней по месту прописки, — сообщили в соцсетях.
Художник прилетел из Киева вечерним рейсом, где принимал участие в выставке белорусских художников «Кожны дзень. Мастацтва, салідарнасьць, супраціў». После 21 часа он прошел пограничный контроль в национальном аэропорту Минск и после перестал выходить на связь.
Напомним, накануне прокуратура провела проверку выставки Алеся Пушкина в «Центре городской жизни» в Гродно. Проверка была связана с портретом участника белорусского национально-освободительного послевоенного сопротивления Евгения Жихаря, изображенного с автоматом.
В результате 26 марта на руководителя гродненского «Центра городской жизни» Павла Можейко и художника Алеся Пушкина
Известный белорусский журналист и руководитель «Центра городской жизни» Павел Можейко в пятницу был вызвал на допрос в Гродненскую прокуратуру, откуда не вернулся. Он задержан на трое суток.
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Он отбывает карантин после возвращения из-за границы.
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