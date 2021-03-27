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7 принципов воспитания детей в США, которые вас удивят
Источник материала: ОНТ
Традиции воспитания детей у каждой страны разные. И если в соседних странах все примерно одинаково, то как отличаются принципы и традиции у нас и за океаном? Вот, например, как поступают американские родители.
1. Дети не пьют алкоголь с родителями
Почти во всех славянских семьях родители во время застолья еще до 18 лет наливают своему ребенку попробовать алкоголь. Ну, а что? «Лучше с родителями дома, чем где-то в подворотне». При этом в США родители так не поступают. Причем минимальный возраст продажи алкоголя в США — 21 год.
2. Деньги и подарки за выпавшие зубы
Традиция получения подарков (обычно в виде денег) от Зубной Феи зародилась именно в США. Выпавший зуб дети кладут под подушку, а на утро вместо зуба Фея приносит подарок.
3. Дети спят отдельно
В Америке не позволяют детям спать в родительской кровати. Младенцев просто оставляют в своей кроватке и уходят. А ребенок плачет и потом засыпает сам. По их словам, так дети привыкают к самостоятельности.
4. Отсиживание наказания на стуле
Провинившегося ребенка не ставят в угол, как у нас, а садят. А еще могут даже на стул посадить. И должен он просидеть там ни несколько часов, а ровно столько минут, сколько ему лет.
5. Дети долго носят подгузники
Наши родители стараются побыстрее отучить детей от подгузников, а в Америке дети могут в них ходить до трех или четырех лет.
6. Отмечают определение пола ребенка
Делают это не перед родами и не их день, а спустя 12 недель. На вечеринке все декорации раскрашены в голубой и розовый цветы, проводятся конкурсы, а потом наконец объявляют пол ребенка.
7. Дети ложатся спать рано
Детей приучают ложиться спать пораньше. Около 6-7 вечера, чтобы у родителей было свободное время.
Фото: pixabay
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Традиции воспитания детей у каждой страны разные. И если в соседних странах все примерно одинаково, то как отличаются принципы и традиции у нас и за океаном? Вот,...
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