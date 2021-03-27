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Автопробег «За Беларусь» пройдет по спортивному маршруту

27.03.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Автопробег «За Беларусь» пройдет по спортивному маршруту

В поддержку мира и спокойствия в стране выступают все неравнодушные белорусы. Сегодня есть возможность присоединиться к автопробегу патриотов. Этот формат уже полюбился многим, и каждый новый марафон собирает все больше единомышленников. 

Сегодня маршрут со спортивным уклоном: после встречи на привычном месте – парковке возле аквапарка «Лебяжий», колонна возьмет курс на Олимпик-Арену! На хоккейных трибунах пригодится национальная символика. Старт в 10:30. А вечером участники автопробега двинутся в центр города – на стадион Динамо. Там в 8 часов пройдет матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу.

Фото: Pixabay

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В поддержку мира и спокойствия в стране выступают все неравнодушные белорусы. Сегодня есть возможность присоединиться к автопробегу патриотов. Этот формат уже...
 
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