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«Сразу минус 10 лет!» — Ольга Бузова рассказала, как выглядеть моложе после 30

27.03.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Сразу минус 10 лет!» — Ольга Бузова рассказала, как выглядеть моложе после 30

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова в эфире шоу «Модный приговор» поделилась секретом женской молодости. Недавно ей исполнилось 35 лет, но, не зная этого, ей можно дать точно не больше 27.

Оказалось, что дело не в косметологии и пластических операциях. По словам Бузовой, молодость женщине придает стройная фигура.


Также звезда подчеркнула, что большую роль играют и люди, которые окружают женщину. Так, например, вечно указывающий на недостатки партнер может серьезно пошатнуть самооценку даже самой уверенной в себе леди.

Ольга Бузова всем женщинам пожелала избавляться от таких «доброжелателей», иначе об улыбке на лице и хорошем внешнем виде не может идти и речи. К такому выводу певица пришла после расставания с блогером Давидом Манукяном.

Фото: instagram.com/buzova86

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Российская певица и телеведущая Ольга Бузова в эфире шоу «Модный приговор» поделилась секретом женской молодости. Недавно ей исполнилось 35 лет, но, не зная этого,...
 
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