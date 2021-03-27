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«Сразу минус 10 лет!» — Ольга Бузова рассказала, как выглядеть моложе после 30
Источник материала: ОНТ
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова в эфире шоу «Модный приговор» поделилась секретом женской молодости. Недавно ей исполнилось 35 лет, но, не зная этого, ей можно дать точно не больше 27.
Оказалось, что дело не в косметологии и пластических операциях. По словам Бузовой, молодость женщине придает стройная фигура.
Также звезда подчеркнула, что большую роль играют и люди, которые окружают женщину. Так, например, вечно указывающий на недостатки партнер может серьезно пошатнуть самооценку даже самой уверенной в себе леди.
Ольга Бузова всем женщинам пожелала избавляться от таких «доброжелателей», иначе об улыбке на лице и хорошем внешнем виде не может идти и речи. К такому выводу певица пришла после расставания с блогером Давидом Манукяном.
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Российская певица и телеведущая Ольга Бузова в эфире шоу «Модный приговор» поделилась секретом женской молодости. Недавно ей исполнилось 35 лет, но, не зная этого,...
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