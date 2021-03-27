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27 марта прямые телефонные линии пройдут во всех исполкомах страны

27.03.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

27 марта прямые телефонные линии пройдут во всех исполкомах страны

Помочь людям решить насущные проблемы готовы представители власти. Сегодня во всех исполкомах белорусских городов пройдут прямые телефонные линии. 

Звонки принимают с 9 часов утра до полудня. Весенняя распутица, подтопления или необходимость ремонта дорог после зимы – самые волнующие темы. Все вопросы берут на контроль. Разобраться обещают в течение месяца, но, как правило, помочь удается быстрее.

Фото: Pixabay

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Помочь людям решить насущные проблемы готовы представители власти. Сегодня во всех исполкомах белорусских городов пройдут прямые телефонные линии.  Звонки...
 
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