27 марта прямые телефонные линии пройдут во всех исполкомах страны

Источник материала: ОНТ

Помочь людям решить насущные проблемы готовы представители власти. Сегодня во всех исполкомах белорусских городов пройдут прямые телефонные линии.

Звонки принимают с 9 часов утра до полудня. Весенняя распутица, подтопления или необходимость ремонта дорог после зимы – самые волнующие темы. Все вопросы берут на контроль. Разобраться обещают в течение месяца, но, как правило, помочь удается быстрее.

Фото: Pixabay

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