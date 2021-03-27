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27 марта прямые телефонные линии пройдут во всех исполкомах страны
Источник материала: ОНТ
Помочь людям решить насущные проблемы готовы представители власти. Сегодня во всех исполкомах белорусских городов пройдут прямые телефонные линии.
Звонки принимают с 9 часов утра до полудня. Весенняя распутица, подтопления или необходимость ремонта дорог после зимы – самые волнующие темы. Все вопросы берут на контроль. Разобраться обещают в течение месяца, но, как правило, помочь удается быстрее.
Фото: Pixabay
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Помочь людям решить насущные проблемы готовы представители власти. Сегодня во всех исполкомах белорусских городов пройдут прямые телефонные линии. Звонки...
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