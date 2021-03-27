Фотофакт. В ЖК «Каскад» между домами вновь вывесили бело-красно-белый флаг

Национальный бело-красно-белый флаг вновь появился утром 27 марта в жилом комплексе «Каскад» в Минске.

Флаг вывешен на тросе, натянутом между домами.









С начала протестов в августе 2020 года в «Каскаде» постоянно вывешивали бчб-флаги.

В октябре был вывешен флаг размером 71 на 36 метров. Силовики обрезали трос, но местные жители успели забрать и спрятать флаг. В ноябре у многих жителей «Каскада» прошли обыски — искали в том числе и флаги.