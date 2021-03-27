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Фотофакт. В ЖК «Каскад» между домами вновь вывесили бело-красно-белый флаг
Источник материала: Навiны
Национальный бело-красно-белый флаг вновь появился утром 27 марта в жилом комплексе «Каскад» в Минске.
Флаг вывешен на тросе, натянутом между домами.
С начала протестов в августе 2020 года в «Каскаде» постоянно вывешивали бчб-флаги.
В октябре был
Фото
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Национальный бело-красно-белый флаг вновь появился утром 27 марта в жилом комплексе «Каскад» в Минске. Флаг вывешен на тросе, натянутом между домами.
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