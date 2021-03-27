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Фотофакт. В ЖК «Каскад» между домами вновь вывесили бело-красно-белый флаг

27.03.2021 09:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Национальный бело-красно-белый флаг вновь появился утром 27 марта в жилом комплексе «Каскад» в Минске.

Флаг вывешен на тросе, натянутом между домами.

Фотофакт. В ЖК «Каскад» между домами вновь вывесили бело-красно-белый флаг

Фотофакт. В ЖК «Каскад» между домами вновь вывесили бело-красно-белый флаг

С начала протестов в августе 2020 года в «Каскаде» постоянно вывешивали бчб-флаги.

В октябре был вывешен флаг размером 71 на 36 метров. Силовики обрезали трос, но местные жители успели забрать и спрятать флаг. В ноябре у многих жителей «Каскада» прошли обыски — искали в том числе и флаги.

 

 

Фото Василия Семашко

 
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Национальный бело-красно-белый флаг вновь появился утром 27 марта в жилом комплексе «Каскад» в Минске. Флаг вывешен на тросе, натянутом между домами.
 
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