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Беларусь не едет на «Евровидение»
Источник материала: БДГ
Беларусь в 2021 году не будет принимать участие в песенном конкурсе «Евровидение»: накануне вечером организаторы заявили, что отстранили нашу страну от участия.
Как
«Мы пришли к выводу, что новая заявка тоже нарушила правила конкурса, которые предусматривают, что конкурс не должен использоваться в качестве инструмента или подрывать свою репутацию. Так как Белтелерадиокомпания не смогла предоставить отвечающую критериям заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м песенном конкурсе «Евровидение» в мае», – говорится в заявлении EBU.
Напомним, что песня «Я научу тебя», которую должны были исполнять «Галасы ЗМеста» на «Евровидении»
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Беларусь в 2021 году не будет принимать участие в песенном конкурсе «Евровидение»: накануне вечером организаторы заявили, что отстранили нашу страну от участия.
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