Беларусь не едет на «Евровидение»

Беларусь в 2021 году не будет принимать участие в песенном конкурсе «Евровидение»: накануне вечером организаторы заявили, что отстранили нашу страну от участия.

Как говорится на сайте «Евровидения», новая песня, которую предоставила группа «Галасы ЗМеста» не соответствует критериям отбора, как и первая заявленная ими песня. Первую песню Европейский вещательный союз не принял и попросил предоставить другую.

«Мы пришли к выводу, что новая заявка тоже нарушила правила конкурса, которые предусматривают, что конкурс не должен использоваться в качестве инструмента или подрывать свою репутацию. Так как Белтелерадиокомпания не смогла предоставить отвечающую критериям заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м песенном конкурсе «Евровидение» в мае», – говорится в заявлении EBU.