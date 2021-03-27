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Беларусь не едет на «Евровидение»

27.03.2021 10:07 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Беларусь в 2021 году не будет принимать участие в песенном конкурсе «Евровидение»: накануне вечером организаторы заявили, что отстранили нашу страну от участия.

Как говорится на сайте «Евровидения», новая песня, которую предоставила группа «Галасы ЗМеста» не соответствует критериям отбора, как и первая заявленная ими песня. Первую песню Европейский вещательный союз не принял и попросил предоставить другую.

«Мы пришли к выводу, что новая заявка тоже нарушила правила конкурса, которые предусматривают, что конкурс не должен использоваться в качестве инструмента или подрывать свою репутацию. Так как Белтелерадиокомпания не смогла предоставить отвечающую критериям заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м песенном конкурсе «Евровидение» в мае», – говорится в заявлении EBU.

Напомним, что песня «Я научу тебя», которую должны были исполнять «Галасы ЗМеста» на «Евровидении» была отклонена от конкурса организаторами, потому что не соответствует его правилам. Об этом Европейский вещательный союз сообщил Белтелерадиокомпании 11 марта.

 
 
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Беларусь в 2021 году не будет принимать участие в песенном конкурсе «Евровидение»: накануне вечером организаторы заявили, что отстранили нашу страну от участия.
 
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