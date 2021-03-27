Столкновение поездов в Египте: число пострадавших выросло до 165

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передает «МИР 24». Железнодорожная катастрофа произошла близ города Тахта накануне,«МИР 24».





Момент столкновения попал в объективы камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как поезд врезается в другой. Первый состав следовал по маршруту Луксор – Александрия. Второй – из Асуана в Каир. По свидетельству очевидцев, во впереди идущем поезде кто-то дернул стоп-кран. После столкновения внутри вагонов зажало десятки человек, в том числе женщин и детей. Катастрофу расследует Генпрокуратура. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси пообещал наказать всех виновных.





Сейчас движение поездов в южном направлении полностью остановлено. Идут работы по восстановлению железнодорожного полотна.