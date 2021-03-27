ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Associated Press: Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату

27.03.2021 10:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент США Джо Байден пригласил президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина на переговоры по климату, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей администрации.


  

Саммит пройдет с 22 по 23 апреля. На него планируют пригласить более 40 мировых лидеров. Представители администрации Байдена заявили Associated Press, что США надеются на то, пишет Дождь, что мероприятие поможет ускорить и углубить усилия стран по всему миру в уменьшении негативных эффектов от загрязнений, вызванных использованием ископаемого топлива.

Проведение саммита будет частью выполнения предвыборных обещаний Байдена. Кроме того, Associated Press сообщает, что администрация американского президента готовит заявление об изменениях в экономике США, которые значительно сократят выбросы от использования угля, газа и нефти.

Путин предлагал Байдену разговор в прямом эфире после того, как президент США утвердительно ответил на вопрос, считает ли его убийцей, однако США отказались.

В конце января Путин и Байден говорили по телефону — разговор состоялся после того, как Байден вступил в должность президента США.

В начале марта американские дипломаты провели напряженные переговоры с коллегами из Китая, а позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в главой МИД Китай Ван И. На этом фоне многие западные СМИ написали о возможном союзе России и Китая в борьбе против США.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Джо Байден пригласил президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина на переговоры по климату, сообщает агентство Associated Press со...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт. В ЖК «Каскад» между домами вновь вывесили бело-красно-белый флаг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by