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Associated Press: Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату
Источник материала: Партизан
Президент США Джо Байден пригласил президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина на переговоры по климату, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей администрации.
Саммит пройдет с 22 по 23 апреля. На него планируют пригласить более 40 мировых лидеров. Представители администрации Байдена заявили Associated Press, что США надеются на то,
Проведение саммита будет частью выполнения предвыборных обещаний Байдена. Кроме того, Associated Press сообщает, что администрация американского президента готовит заявление об изменениях в экономике США, которые значительно сократят выбросы от использования угля, газа и нефти.
Путин предлагал Байдену разговор в прямом эфире после того, как президент США утвердительно ответил на вопрос, считает ли его убийцей, однако США отказались.
В конце января Путин и Байден говорили по телефону — разговор состоялся после того, как Байден вступил в должность президента США.
В начале марта американские дипломаты провели напряженные переговоры с коллегами из Китая, а позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в главой МИД Китай Ван И. На этом фоне многие западные СМИ написали о возможном союзе России и Китая в борьбе против США.
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Президент США Джо Байден пригласил президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина на переговоры по климату, сообщает агентство Associated Press со...
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