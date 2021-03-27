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В Бресте пьяный бесправник поехал в магазин за добавкой и уснул по дороге
Источник материала: Партизан
В ГАИ УВД облисполкома сообщили, что в Бресте сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного бесправника.
В дежурную часть ГАИ вечером позвонил местный житель и сообщил, что в кювете на ул. Городской стоит автомобиль. Сотрудники ГАИ, прибывшие на место происшествия,
41-летний брестчанин, выпив дома весь алкоголь, решил съездить за добавкой. Но не справился с управлением своего ТС и автомобиль занесло на обочину.
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В ГАИ УВД облисполкома сообщили, что в Бресте сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного бесправника.
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