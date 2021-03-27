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В Бресте пьяный бесправник поехал в магазин за добавкой и уснул по дороге

27.03.2021 10:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ГАИ УВД облисполкома сообщили, что в Бресте сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного бесправника.


В дежурную часть ГАИ вечером позвонил местный житель и сообщил, что в кювете на ул. Городской стоит автомобиль. Сотрудники ГАИ, прибывшие на место происшествия, пишет newsbel.by, обнаружили в машине спящего водителя. Он, по визуальным признакам, был пьян, что позже подтвердило медосвидетельствование — 2,46 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. 

41-летний брестчанин, выпив дома весь алкоголь, решил съездить за добавкой. Но не справился с управлением своего ТС и автомобиль занесло на обочину.
 
Теги: Брест
 
 
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В ГАИ УВД облисполкома сообщили, что в Бресте сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного бесправника.
 
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