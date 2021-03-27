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Ситуация на границе с Литвой: в очереди стоят свыше 2 тыс. фур

27.03.2021 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мар – Sputnik. Более двух тысяч грузовых автомобилей стоят в очереди на границе Беларуси с Литвой. Об этом свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета (ГПК) республики.

На протяжении нескольких дней из-за сбоя в системе баз таможенного оформления в литовских пунктах пропуска (ПП) белорусские пограничники оформляют фуры в ручном режиме. Из-за чего на границе наблюдаются огромные очереди.

Так, по данным на 10:00 27 марта в ПП на белорусско-литовской границе застряли свыше двух тысяч фур:

  • "Каменный Лог" ("Мядининкай") – 690
  • "Котловка" ("Лаворишкес") – 570
  • "Бенякони" ("Шальчининкай") – 480
  • "Привалка" ("Райгардас") – 310

Ранее в ГПК заявили, что белорусская сторона направила ноту в МИД Литвы о возможности оформления пустых грузовиков в "Видзах" ("Твярячус") для снижения нагрузки на функционирующие ПП. О реакции Вильнюса пока не сообщалось.

Непростая ситуация наблюдается и в ПП на латвийском и польском направлениях. Так, в "Григоровщине" стоят более 370 фур, а в "Урбанах" – 130. Чуть менее загружены "Брузги" (более 50), "Берестовица" (80) и "Козловичи" (20). 

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Теги: Минск
 
 
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Большие очереди наблюдаются не только на литовском направлении, сложно и в ПП на границе с Латвией и Польшей.
 
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