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Ситуация на границе с Литвой: в очереди стоят свыше 2 тыс. фур
27.03.2021 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мар – Sputnik. Более двух тысяч грузовых автомобилей стоят в очереди на границе Беларуси с Литвой. Об этом свидетельствуют
На протяжении нескольких дней из-за сбоя в системе баз таможенного оформления в литовских пунктах пропуска (ПП) белорусские пограничники оформляют фуры в ручном режиме. Из-за чего на границе наблюдаются огромные очереди.
Так, по данным на 10:00 27 марта в ПП на белорусско-литовской границе застряли свыше двух тысяч фур:
Ранее в ГПК заявили, что белорусская сторона направила ноту в МИД Литвы о возможности оформления пустых грузовиков в "Видзах" ("Твярячус") для снижения нагрузки на функционирующие ПП. О реакции Вильнюса пока не сообщалось.
Непростая ситуация наблюдается и в ПП на латвийском и польском направлениях. Так, в "Григоровщине" стоят более 370 фур, а в "Урбанах" – 130. Чуть менее загружены "Брузги" (более 50), "Берестовица" (80) и "Козловичи" (20).
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Большие очереди наблюдаются не только на литовском направлении, сложно и в ПП на границе с Латвией и Польшей.
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