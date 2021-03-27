Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Страхи/Ошибки". Как родителям пережить переходный возраст детей?

Как позволить подростку самостоятельно исследовать мир, а родителям не "сойти с ума"? Как уберечь подростков от непоправимых ошибок и при этом не раздражать их? В чем секрет правильного диалога родителей и детей?

Вместе с заведующим центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иваном Хватовым и детским и семейным психологом, педагогом Катериной Деминой говорим о том, как родителям пережить переходный возраст детей с наименьшими потерями.

2:25 Почему у подростков не работает "торможение"?

5:00 Баланс в диалоге родителей и детей

10:50 Даже психолог допускает ошибки в отношениях со своим ребенком-подростком

15:30 Как родителям не раздражать подростка?

16:20 Когда пора вести подростка к психологу?

18:17 Сколько длится подростковый бунт?

22:10 Нужно ли наказывать подростков?

Слушайте подкасты РИА Новости.