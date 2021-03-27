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Как родителям пережить переходный возраст детей?
27.03.2021 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как позволить подростку самостоятельно исследовать мир, а родителям не "сойти с ума"? Как уберечь подростков от непоправимых ошибок и при этом не раздражать их? В чем секрет правильного диалога родителей и детей?
Вместе с заведующим центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иваном Хватовым и детским и семейным психологом, педагогом Катериной Деминой говорим о том, как родителям пережить переходный возраст детей с наименьшими потерями.
2:25 Почему у подростков не работает "торможение"?
5:00 Баланс в диалоге родителей и детей
10:50 Даже психолог допускает ошибки в отношениях со своим ребенком-подростком
15:30 Как родителям не раздражать подростка?
16:20 Когда пора вести подростка к психологу?
18:17 Сколько длится подростковый бунт?
22:10 Нужно ли наказывать подростков?
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