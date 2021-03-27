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Преступление — наказание. Угадайте, к чему суды приговорили обвиняемых: тест

27.03.2021 10:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Походы в суды, кажется, стали для белорусов обыденностью. В последнее время мы наблюдаем, как приговоры и решения выносятся будто по конвейеру. Предугадать, чем закончится очередное заседание, непросто, но мы уже немного научились. Попробуйте угадать или вспомнить, какие виды наказаний давали людям более пяти лет назад и какие — за последний год. Результатами делитесь в комментариях.

 
 
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Походы в суды, кажется, стали для белорусов обыденностью. В последнее время мы наблюдаем, как приговоры и решения выносятся будто по конвейеру. Предугадать, чем...
 
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