«Почти у каждого водителя был секс на рабочем месте». Таксист делится откровениями о своей профессии (видео)

Источник материала: Onliner Что делать, если твой пассажир заснул и больше не двигается? Как вести себя при встрече с агрессивной гоп-компанией, которая бьет твою машину? Сколько можно заработать извозом? Какую компенсацию требовать, если пьяного клиента стошнит в твоем автомобиле? И что делать, когда потерялся, а навигатор откровенно тупит? Рубрика «Бытовуха» представляет нового героя. Таксист Виталий бодро рассказал нам о своем ремесле.

Я имею право отказаться от пьяного пассажира. Пару раз высаживал людей. Даже не за печальное состояние и неспособность понимать происходящее — люди тупо наглели и дерзили. Чувак сел за заднее сиденье по диагонали от меня, левую ногу забросил на ручник. Я не ожидал подобного, какое-то время провел в ступоре. Проехали метров пятьсот. Я остановился на ближайшем светофоре: «Друг, так ты дальше не поедешь. Либо садись нормально, либо прощаемся». Начались угрозы про жалобы и увольнение, но прошло два года, а я все еще работаю.

Когда я сам впервые ехал на заднем сиденье, весь путь думал: «Ого, так вот оно как? Ого! А там столько всего видно!» Так что я не особо обращаю внимание на работу коллег, когда пользуюсь такси.

Конечно же, мне прилетало от пьяного пассажира. Благо машина — замкнутое пространство, в котором сложно сделать очень-очень больно. Как-то мой пассажир очень сильно хотел спать, но мы приехали по адресу, и получилось, что я его отвлек. Проснувшись, он попытался нанести удар. Но в итоге удалось быстро успокоить мужчину, попросить покинуть салон и помочь осуществить все это.

Если пьяный пассажир икает, скорее всего, скоро его стошнит. Будь готов, следи за ним. Если есть электроподъемники стекол, на всякий случай приоткрой немножко окошко. Пусть человеку станет получше. Возможно, ты когда-нибудь тоже катался пьяным на заднем сиденье и понимаешь, каково это. Избегай резких маневров, поезжай плавно, не надо газовать.

Когда ты довез пьяного человека до пункта назначения, нужно быть готовым, что он заснул. Люди разные, но, возможно, придется помочь дойти до подъезда. Или хотя бы подсказать, где же этот самый подъезд находится.

Однажды я приехал на заказ. На точке стояла группа людей, в том числе мой пассажир. И что-то им не понравилось в моей машине. Наверное, старая и некрасивая. Начали они стучать и кричать. Но не учли наличия у меня под рукой биты. Я говорю: «Отошли от машины… пожалуйста». А они такие: «Молодой человек, что же вы сразу не сказали! Конечно, извините!» Бита — то средство, которое резко снижает градус любой, даже самой накаленной обстановки.





Больше всего в своей работе мне нравится управлять автомобилем — хасанить, как сейчас по-модному говорят.

Удивительно, но больше всего в моей работе меня бесят люди. Есть категория граждан, которые вызывают машинку и заставляют водителя ждать 20 минут. Уже колотит, потому как понимаешь: эти 20 минут ты, в принципе, мог потратить с пользой и выполнить еще один заказ. Да, есть платное время ожидания, но гораздо лучше, когда и водитель, и пассажир появляются вовремя.

Если у тебя в машине стошнило человека, надо потушить эмоцию и расхотеть рукоприкладства. Успокоиться. Понять, что жизнь на этом не заканчивается. Заблеванный салон — далеко не худшее, что может произойти с тобой. Не знаю, наверняка кто-то способен спокойно сообщить пассажиру, что тот должен возместить ущерб. Мне иногда хочется орать. Но в любом случае о какой-то компенсации нужно договариваться.

Мы как-то ехали по трассе. Там километров 90 скорость. Парень умудрился открыть дверь. И вот он держится, тошнит. А я на панике скорость сбрасываю. Но вообще, респект. Чудеса координации — на 90 км/ч, будучи пьяным, так сориентироваться. После оставил мне 100 рублей на чай. Даже не пришлось его об этом просить. И кстати, непосредственно салон пассажир не запачкал.

Кажется, у любого водителя такси посимпатичнее меня (то есть у каждого) был секс на рабочем месте. Если ты водишь 6—7 дней по 12 часов, времени на свои дела остается очень мало. Мы просто ловились с моей девушкой и решали свои вопросы. Секса с клиентками у меня не было. Но, как говорится, у знакомых был.

Терялся ли я когда-нибудь в городе? Да, конечно. Бывает, едешь по незнакомому району, а навигатор начинает сбоить. Чувствуешь себя ребенком, который хочет позвать маму на помощь. Тут главное — не терять самообладания и не показывать своей растерянности пассажиру. Просто с уверенным лицом продолжаешь движение. Пассажир такой: «Да куда же ты едешь! Здесь направо надо». И ты включаешь поворотничек: «Да, конечно, я все знаю».

Реальный заработок за месяц — что-то в районе тысячи рублей. Это шестидневка без лютых переработок. Можно больше, но все упирается в твой ресурс. Если не видеть белого света, можно заработать до полутора тысяч баксов.