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«Почти у каждого водителя был секс на рабочем месте». Таксист делится откровениями о своей профессии (видео)
Источник материала: Onliner
Что делать, если твой пассажир заснул и больше не двигается? Как вести себя при встрече с агрессивной гоп-компанией, которая бьет твою машину? Сколько можно заработать извозом? Какую компенсацию требовать, если пьяного клиента стошнит в твоем автомобиле? И что делать, когда потерялся, а навигатор откровенно тупит? Рубрика «Бытовуха» представляет нового героя. Таксист Виталий бодро рассказал нам о своем ремесле.
Больше всего в своей работе мне нравится управлять автомобилем — хасанить, как сейчас по-модному говорят.
Удивительно, но больше всего в моей работе меня бесят люди. Есть категория граждан, которые вызывают машинку и заставляют водителя ждать 20 минут. Уже колотит, потому как понимаешь: эти 20 минут ты, в принципе, мог потратить с пользой и выполнить еще один заказ. Да, есть платное время ожидания, но гораздо лучше, когда и водитель, и пассажир появляются вовремя.
Если у тебя в машине стошнило человека, надо потушить эмоцию и расхотеть рукоприкладства. Успокоиться. Понять, что жизнь на этом не заканчивается. Заблеванный салон — далеко не худшее, что может произойти с тобой. Не знаю, наверняка кто-то способен спокойно сообщить пассажиру, что тот должен возместить ущерб. Мне иногда хочется орать. Но в любом случае о какой-то компенсации нужно договариваться.
Мы как-то ехали по трассе. Там километров 90 скорость. Парень умудрился открыть дверь. И вот он держится, тошнит. А я на панике скорость сбрасываю. Но вообще, респект. Чудеса координации — на 90 км/ч, будучи пьяным, так сориентироваться. После оставил мне 100 рублей на чай. Даже не пришлось его об этом просить. И кстати, непосредственно салон пассажир не запачкал.
Кажется, у любого водителя такси посимпатичнее меня (то есть у каждого) был секс на рабочем месте. Если ты водишь 6—7 дней по 12 часов, времени на свои дела остается очень мало. Мы просто ловились с моей девушкой и решали свои вопросы. Секса с клиентками у меня не было. Но, как говорится, у знакомых был.
Терялся ли я когда-нибудь в городе? Да, конечно. Бывает, едешь по незнакомому району, а навигатор начинает сбоить. Чувствуешь себя ребенком, который хочет позвать маму на помощь. Тут главное — не терять самообладания и не показывать своей растерянности пассажиру. Просто с уверенным лицом продолжаешь движение. Пассажир такой: «Да куда же ты едешь! Здесь направо надо». И ты включаешь поворотничек: «Да, конечно, я все знаю».
Реальный заработок за месяц — что-то в районе тысячи рублей. Это шестидневка без лютых переработок. Можно больше, но все упирается в твой ресурс. Если не видеть белого света, можно заработать до полутора тысяч баксов.
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«Почти у каждого водителя был секс на рабочем месте». Таксист делится откровениями о своей профессии (видео)
Что делать, если твой пассажир заснул и больше не двигается? Как вести себя при встрече с агрессивной гоп-компанией, которая бьет твою машину? Сколько можно...
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