Утро в городе. В «Каскаде» вывесили огромный флаг, глава БТ об отстранении от «Евровидения»

Источник материала: Onliner Главной новостью вчерашнего вечера стал окончательный запрет на участие в «Евровидении» группы «Галасы ЗМеста». Напомним, первая песня, которую коллектив отправил на конкурс, также не подошла. По этому поводу уже высказался глава «Белтелерадиокомпании» Иван Эйсмонт. Сегодня утром после долгого перерыва в жилом комплексе «Каскад» появился огромный бело-красно-белый флаг. Про эти и другие новости субботы читайте в нашей хронике.

Огромный бело-красно-белый флаг вывесили в ЖК «Каскад»

Утро началось с флага, который появился между домами в ЖК «Каскад». Напомним, в прошлом году большой флаг регулярно вывешивался между домами в этом жилом комплексе. Не раз снимать его приезжали сотрудники МЧС и силовики.









Эйсмонт: «На мой взгляд, Беларусь выиграла это „Евровидение“»

— Прислали нам письмо, из которого ничего непонятно, кроме того, что нарушены какие-то пункты. Какие именно слова песни их нарушили, неведомо. Суть претензий ЕВС объяснить не может, — рассказал «РИА Новости» глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.





«Решение о нашей дисквалификации политически мотивировано, чего так не любит (мы-то знаем, что любит) Европейский союз. Мы состоим в ЕВС, в нем и будем, я думаю, состоять. На них просто надавили политики и хейтеры в социальных сетях. Кто это сделал? Посмотрите наш последний выпуск программы „Понятная политика“. Белорусские невероятные и диаспора даже подготовили шаблоны комментариев для соцсетей международных организаций. Группа „Галасы ЗМеста“ вошла в историю, и, на мой взгляд, Беларусь выиграла это „Евровидение“!» — говорится в его комментарии, которое опубликовал телеграм-канал ОНТ.

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