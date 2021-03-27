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Прогноз курса рубля на неделю 29 марта – 2 апреля
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Как и ожидалось, средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе вырос, причем весьма существенно: на 1,1% – до 2,6262 рубля за доллар.
Средневзвешенный курс евро за неделю уменьшился на 0,1% и составил 26 марта 3,0943 рубля за евро.
Аналогичный курс российского рубля упал на 1,2% – до 3,465 белорусского рубля за 100 российских рублей.
В то же время, стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля уменьшилась за неделю на 0,3%. Объем валютных торгов на БВФБ за неделю составил 689,4 млн. рублей против 482 млн. рублей на предшествовавшей неделе.
Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют
Довольно умеренное изменение стоимости валютной корзины на фоне значительного роста объемов торгов указывает на примерное равенство спроса и предложения валюты на бирже. А это довольно странно для периода после завершения налоговых платежей. По-видимому, регуляторы валютного рынка РБ приняли меры по согласованию этих величин в целях снижения величины колебаний курсов валют на бирже, чтобы уменьшить возможности для валютных спекуляций.
Проведение Дня Воли 25 марта заметного влияния на курс рубля не оказало. Не оказывает давления на рубль и снижение ставок по белорусским еврооблигациям, размещенным за рубежом. Как сообщили в министерстве финансов РБ, на Московской бирже с февраля текущего года доходности «длинных» белорусских еврооблигаций, погашаемых в 2030 и 2031 годах, возросли с 6-6,1% до 7,2-7,3% годовых, но доходность облигаций с меньшими сроками обращения увеличилась не так значительно.
В то же время, доходность облигаций, размещенных в России и погашаемых в 2025 году, увеличилась за указанное время всего на 5 базисных пунктов: с 8,51% до 8,56% годовых. А ставки по государственным облигациям РБ, со сроком погашения в 2022 году, как подчеркнули в Минфине, с начала марта устойчиво снижаются.
Заместитель министра финансов РБ Ольга Тарасевич, выступая на круглом столе «Долговой рынок Республики Беларусь», сообщила, что Минфин планирует получить в текущем году иностранные несвязанные кредиты на 1 млрд. долларов, а в 2022 году – на 1,7 млрд. долларов. В текущем году 0,5 млрд. долларов поступит в виде правительственного кредита России, а остальные средства должны быть получены в результате привлечения двухсторонних кредитов и размещения выпусков облигаций.
Она подчеркнула, что в 2020 году Минфин перевыполнил план по заимствованиям и сформировал резерв в размере 1 млрд. долларов, который предполагается использовать для финансирования дефицита бюджета в 2021 году. В 2022 году, как отметила Ольга Тарасевич, возможно, в частности, размещение белорусских облигаций в России.
Относительно благополучной выглядит и ситуация в белорусской экономике. Министр экономики РБ Александр Червяков во время рабочей поездки в Наровлянский район сообщил, что в январе-феврале рост ВВП обеспечили промышленность, оптовая торговля и IT-сфера. Он отметил, что в I квартале текущего года ВВП Беларуси может увеличиться на 0,3-0,5%. По его мнению, рост объясняется государственной поддержкой предприятий со стороны государства, а также увеличением спроса на белорусскую продукцию на рынках стран – партнеров. Изменилось отношение к белорусским товарам в РФ, где стали более лояльно относится к белорусскому импорту после встречи президентов.
Но белорусскому рублю это не особенно помогает, так как его курс меняется в зависимости от колебаний курса российского рубля на Московской бирже. Кроме того, в Беларуси началась посевная, что приведет к росту спроса на бензин и дизельное топливо. А это должно увеличить спрос на валюту. Поэтому на текущей неделе можно ожидать увеличения стоимости валютной корзины на величину около 0,5%.
Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс
Европейская валюта на прошедшей неделе значительно подешевела против доллара, что было вызвано пандемией. В Европе идет третья волна заболевания, поэтому локдаун во многих странах усиливается, а вакцинация пробуксовывает. В США обстановка немного другая – пандемия там по-прежнему свирепствует, однако и вакцинация идет ударными темпами, причем президент США Джо Байден обещает ускорить ее еще больше.
Спрос на доллары растет в связи с приближением конца квартала, когда пенсионные и инвестиционные фонды приводят свои портфели ценных бумаг в соответствие с инвестиционными декларациями. Аналитики банка JP Morgan прогнозируют дополнительный спрос на доллары в связи с завершением квартала в объеме 316 млрд. долларов.
Аналитики Bank of America считают, что темпы роста американской экономики в текущем году намного превысят темпы подъема ВВП в странах ЕС, в связи с чем курс евро может снизиться до 1,15 доллара.
В связи со сложившимися тенденциями можно прогнозировать дальнейшее снижение курса евро на рынке форекс, который может совершить в ближайшие дни то, что ему не удалось сделать на прошедшей неделе, и опуститься ниже 1,17 доллара за евро.
Прогноз курса доллара на Московской бирже
Российский рубль в начале прошедшей недели опять попал под раздачу в связи с паникой, охватившей инвесторов, ожидавших обещанных США суровых санкций против России. Курс доллара на Московской бирже лишь немного не дотянул до 77 рублей за доллар.
Волнения добавили и цены на нефть на мировом рынке, которые сначала снизились, затем поднялись, а потом опять упали. Первое снижение было вызвано, как и ослабление евро, третьей волной пандемии в Европе и многих других странах. А подъем объяснялся аварией в Суэцком канале, где застрял один из крупнейших контейнеровозов в мире. Однако в конце недели нефть снова подешевела из-за падения спроса на нее в азиатских странах, в первую очередь, в Китае.
К концу недели инвесторы устали ждать санкций, а Financial Times сообщила, что в администрации президента США Джо Байдена идут дискуссии по вопросу о том, что же делать с Россией. Судя по состоянию здоровья самого Джо Байдена, их результат может оказаться непредсказуемым.
Как бы то ни было, инвесторы начали успокаиваться, и курс американской валюты на Московской бирже к концу прошедшей недели опустился ниже 76 рублей за доллар. Уменьшение может продолжиться и на текущей неделе, и доллар может подешеветь примерно на 1%. Но это в том случае, если вопрос о санкциях не будет реанимирован.
Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю
Судя по сделанным прогнозам, курс доллара на БВФБ за неделю может вырасти, но ненамного: на доли процента. Но это в том случае, если не произойдет нового обвала курса российского рубля на Московской бирже. А если санкций против Москвы не будет, доллар может подешеветь на БВФБ.
Прогноз на понедельник 29 марта
На торгах на Московской бирже во второй половине пятницы 26 марта курс доллара снизился примерно на 0,3% и достиг 75,655 рубля за доллар.
В то же время, курс евро на рынке форекс после небольших колебаний вернулся на уровень 1,1794 доллара за евро.
В связи с этим на открытии торгов на БВФБ 29 марта курс доллара может снизиться на доли процента.
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Курс доллара на БВФБ за неделю может вырасти, но ненамного.
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