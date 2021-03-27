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Ответ дня в исполнении Карпенкова: «Жалко, что вас вообще еще не закрыли»

27.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

TUT.BY позвонил на прямую линию заместителю министра внутренних дел, командующему внутренними войсками, экс-главе ГУБОПиК, чтобы получить ответы на остроактуальные вопросы.

Предлагаем избранное из беседы с Николаем Карпенковым.

Ответ дня в исполнении Карпенкова: «Жалко, что вас вообще еще не закрыли»

Фото belvpo.com

— Какой закон нарушает человек, который ходит в белых носках с красной полоской?

— Не задавайте глупые вопросы. Мне уже смешно.

— Это не глупый вопрос. Человек сидит 15 суток.

— Это глупые вопросы. Прекратите эти провокации тутбаевские. Кладите трубку.

— Почему нормальный вопрос вы называете провокацией?

— Потому что вы не знаете, откуда звоните, по чьему заданию, как работает TUT.BY у нас. Жалко, что вас вообще еще не закрыли. Конец связи.

 
 
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TUT.BY позвонил на прямую линию заместителю министра внутренних дел, командующему внутренними войсками, экс-главе ГУБОПиК, чтобы получить ответы на остроактуальные...
 
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