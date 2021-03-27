Ответ дня в исполнении Карпенкова: «Жалко, что вас вообще еще не закрыли»

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Салiдарнасць
Предлагаем избранное из беседы с Николаем Карпенковым.
Фото belvpo.com
— Какой закон нарушает человек, который ходит в белых носках с красной полоской?
— Не задавайте глупые вопросы. Мне уже смешно.
— Это не глупый вопрос. Человек сидит 15 суток.
— Это глупые вопросы. Прекратите эти провокации тутбаевские. Кладите трубку.
— Почему нормальный вопрос вы называете провокацией?
— Потому что вы не знаете, откуда звоните, по чьему заданию, как работает TUT.BY у нас. Жалко, что вас вообще еще не закрыли. Конец связи.