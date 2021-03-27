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К активисту из Солигорска Павлу Батуеву пришли с обыском

27.03.2021 10:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

У солигорского активиста Павла Батуева дома проходит обыск. Об этом он успел сообщить утром 27 марта в «Фейсбуке».

К активисту из Солигорска Павлу Батуеву пришли с обыском

25 марта Батуев уже задерживался силовиками на весь день. Позднее он рассказал, что на День Воли ему устроили «тур выходного дня» по правоохранительным учреждениям города.

«Выпустили без протоколов и штрафов. Так и не понял, за что мне этот тур выходного дня. Уже после того как вышел, узнал, что в Солигорске задерживали нескольких человек (не все вышли на свободу) и у некоторых прошли дома обыски», — написал тогда Батуев в «Фейсбуке».

 

 

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У солигорского активиста Павла Батуева дома проходит обыск.
 
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