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К активисту из Солигорска Павлу Батуеву пришли с обыском
Источник материала: Навiны
У солигорского активиста Павла Батуева дома проходит обыск. Об этом он успел
25 марта Батуев уже задерживался силовиками на весь день. Позднее он рассказал, что на День Воли ему устроили «тур выходного дня» по правоохранительным учреждениям города.
«Выпустили без протоколов и штрафов. Так и не понял, за что мне этот тур выходного дня. Уже после того как вышел, узнал, что в Солигорске задерживали нескольких человек (не все вышли на свободу) и у некоторых прошли дома обыски», —
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