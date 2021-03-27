К активисту из Солигорска Павлу Батуеву пришли с обыском

У солигорского активиста Павла Батуева дома проходит обыск. Об этом он успел сообщить утром 27 марта в «Фейсбуке».





25 марта Батуев уже задерживался силовиками на весь день. Позднее он рассказал, что на День Воли ему устроили «тур выходного дня» по правоохранительным учреждениям города.

«Выпустили без протоколов и штрафов. Так и не понял, за что мне этот тур выходного дня. Уже после того как вышел, узнал, что в Солигорске задерживали нескольких человек (не все вышли на свободу) и у некоторых прошли дома обыски», — написал тогда Батуев в «Фейсбуке».