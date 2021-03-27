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Две лошади провалились под лед в Дзержинском районе
Источник материала: Навiны
Две лошади провалилась под лед в водоеме близи деревне Наквасы Дзержинского района. Сообщение спасателям поступило около одиннадцати вечера 26 марта.
Лошади оказались в пяти метрах от берега, самостоятельно выйти из воды из-за толстого льда животные не могли.
Спасатели, используя трехколенную лестницу, бензопилой прорезали лед, создав для лошадей проход.
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Две лошади провалилась под лед в водоеме близи деревне Наквасы Дзержинского района. Сообщение спасателям поступило около одиннадцати вечера 26 марта. Лошади...
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