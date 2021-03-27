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Глава путчистов Мьянмы назвал Россию "подлинным другом"

27.03.2021 10:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Главнокомандующий ВС Мьянмы, а по сути лидер хунты Мин Аун Хлайн приветствовал присутствие военнослужащих России на ежегодном параде 26 марта и назвал Россию подлинным другом Мьянмы.

Главнокомандующий ВС Мьянмы пообещал продвигать демократию и защищать соотечественников.

Между тем в стране не утихают протесты против военных, захвативших власть. Сам Мин Аун Хлайн и еще 9 высокопоставленных военных после путча находятся под санкциями Евросоюза. Хлайн несет ответственность за подрыв демократии и верховенства права, объяснили в Брюсселе.

Военная хунта захватила власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив чрезвычайное положение сроком на один год. Влиятельные представители вооруженных сил незадолго до путча заявили о фальсификации результатов парламентских выборов в ноябре 2020 года. По официальным итогам голосования, Национальная лига за демократию одержала убедительную победу, набрав свыше 70 процентов голосов, но пришедшие к власти военные объявили результаты выборов недействительными.

Лидер Национальной лиги за демократию, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и ряд других политиков были арестованы. С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, действия силовиков уже привели к гибели десятков человек.

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.

 
 
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Главнокомандующий ВС Мьянмы, а по сути лидер хунты Мин Аун Хлайн приветствовал присутствие военнослужащих России на ежегодном параде 26 марта и назвал Россию...
 
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